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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T00:33:00+03:00
2025-03-09T00:33:00+03:00
2025-03-09T00:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне после воздушной тревоги прогремели взрывы