Рейтинг@Mail.ru
В Сызрани взорвался самогонный аппарат - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vzryv-2003923282.html
В Сызрани взорвался самогонный аппарат
В Сызрани взорвался самогонный аппарат - РИА Новости, 09.03.2025
В Сызрани взорвался самогонный аппарат
Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани, в результате пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:45:00+03:00
2025-03-09T14:45:00+03:00
происшествия
сызрань
россия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003922459_1:105:1085:715_1920x0_80_0_0_fb529ecf5af48ac8a49e25c5c3598787.jpg
САМАРА, 9 мар — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани, в результате пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС России по Самарской области. "В 11.57 (10.57 мск) поступило сообщение о хлопке самогонного аппарата без последующего горения, в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Сызрань, улица Звездная, дом 74. В результате происшествия погибших нет, пострадал 63-летний мужчина, направлен на медицинский осмотр в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства. Эвакуация людей из дома не проводилась. Несущие конструкции здания не повреждены, в квартире разбито стекло и поврежден кухонный гарнитур. На месте происшествия работали 30 человек и 11 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.
https://ria.ru/20241103/vologda-1981733197.html
сызрань
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003922459_160:0:1113:715_1920x0_80_0_0_3c2a8feb7fc42c6ce2ffc1df4210730b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сызрань, россия, самарская область
Происшествия, Сызрань, Россия, Самарская область
В Сызрани взорвался самогонный аппарат

В Сызрани в жилом доме взорвался самогонный аппарат

© МЧС Самарской области/TelegramСамогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани
Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© МЧС Самарской области/Telegram
Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 9 мар — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани, в результате пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС России по Самарской области.
"В 11.57 (10.57 мск) поступило сообщение о хлопке самогонного аппарата без последующего горения, в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Сызрань, улица Звездная, дом 74. В результате происшествия погибших нет, пострадал 63-летний мужчина, направлен на медицинский осмотр в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства.
© МЧС Самарской области/TelegramПоследствия взрыва самогонного аппарата в квартире в жилом доме в Сызрани
Последствия взрыва самогонного аппарата в квартире в жилом доме в Сызрани - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© МЧС Самарской области/Telegram
Последствия взрыва самогонного аппарата в квартире в жилом доме в Сызрани
Эвакуация людей из дома не проводилась. Несущие конструкции здания не повреждены, в квартире разбито стекло и поврежден кухонный гарнитур.
На месте происшествия работали 30 человек и 11 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.
Место взрыва самогонного аппарата на втором этаже пятиэтажки в Вологде - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Вологде возбудили дело после взрыва самогонного аппарата в жилом доме
3 ноября 2024, 21:57
 
ПроисшествияСызраньРоссияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала