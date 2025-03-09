В Сызрани взорвался самогонный аппарат
В Сызрани в жилом доме взорвался самогонный аппарат
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САМАРА, 9 мар — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани, в результате пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС России по Самарской области.
"В 11.57 (10.57 мск) поступило сообщение о хлопке самогонного аппарата без последующего горения, в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Сызрань, улица Звездная, дом 74. В результате происшествия погибших нет, пострадал 63-летний мужчина, направлен на медицинский осмотр в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства.
© МЧС Самарской области/TelegramПоследствия взрыва самогонного аппарата в квартире в жилом доме в Сызрани
Последствия взрыва самогонного аппарата в квартире в жилом доме в Сызрани
Эвакуация людей из дома не проводилась. Несущие конструкции здания не повреждены, в квартире разбито стекло и поврежден кухонный гарнитур.
На месте происшествия работали 30 человек и 11 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.
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