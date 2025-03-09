https://ria.ru/20250309/vzryv-2003923282.html

В Сызрани взорвался самогонный аппарат

В Сызрани взорвался самогонный аппарат - РИА Новости, 09.03.2025

В Сызрани взорвался самогонный аппарат

Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани, в результате пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T14:45:00+03:00

2025-03-09T14:45:00+03:00

2025-03-09T14:45:00+03:00

происшествия

сызрань

россия

самарская область

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САМАРА, 9 мар — РИА Новости. Самогонный аппарат взорвался в квартире в жилом доме в Сызрани, в результате пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС России по Самарской области. "В 11.57 (10.57 мск) поступило сообщение о хлопке самогонного аппарата без последующего горения, в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Сызрань, улица Звездная, дом 74. В результате происшествия погибших нет, пострадал 63-летний мужчина, направлен на медицинский осмотр в медучреждение", - говорится в сообщении ведомства. Эвакуация людей из дома не проводилась. Несущие конструкции здания не повреждены, в квартире разбито стекло и поврежден кухонный гарнитур. На месте происшествия работали 30 человек и 11 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

https://ria.ru/20241103/vologda-1981733197.html

сызрань

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сызрань, россия, самарская область