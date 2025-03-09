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Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году - РИА Новости, 09.03.2025
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06:52 09.03.2025 (обновлено: 06:57 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/vzryv-2003874756.html
Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году
Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году - РИА Новости, 09.03.2025
Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году
Более чем ста двадцати лицам причинен вред здоровью при взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T06:52:00+03:00
2025-03-09T06:57:00+03:00
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более чем ста двадцати лицам причинен вред здоровью при взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."С учетом тяжких последствий в виде смерти 9 человек и причинения вреда здоровью более чем 120 лицам, у следствия имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе…может скрыться от следствия и суда, иным образом воспрепятствовать производству по делу", - сказано в постановлении о продлении меры пресечения одному из обвиняемых.Как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски.
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происшествия, сергиев посад
Происшествия, Сергиев Посад
Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году

При взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году был причинен вред здоровью 120 человек

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более чем ста двадцати лицам причинен вред здоровью при взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С учетом тяжких последствий в виде смерти 9 человек и причинения вреда здоровью более чем 120 лицам, у следствия имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе…может скрыться от следствия и суда, иным образом воспрепятствовать производству по делу", - сказано в постановлении о продлении меры пресечения одному из обвиняемых.
Как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски.
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