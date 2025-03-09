https://ria.ru/20250309/vzryv-2003874756.html

Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году

Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году - РИА Новости, 09.03.2025

Стало известно число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году

Более чем ста двадцати лицам причинен вред здоровью при взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:52:00+03:00

2025-03-09T06:52:00+03:00

2025-03-09T06:57:00+03:00

происшествия

сергиев посад

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более чем ста двадцати лицам причинен вред здоровью при взрыве в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."С учетом тяжких последствий в виде смерти 9 человек и причинения вреда здоровью более чем 120 лицам, у следствия имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе…может скрыться от следствия и суда, иным образом воспрепятствовать производству по делу", - сказано в постановлении о продлении меры пресечения одному из обвиняемых.Как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски.

https://ria.ru/20240818/scheta-1966850651.html

сергиев посад

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергиев посад