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В трех городах Украины прогремели взрывы
В трех городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
В трех городах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, пишут местные СМИ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:24:00+03:00
2025-03-09T01:24:00+03:00
2025-03-09T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, пишут местные СМИ.О таких инцидентах с вечера субботы, в частности, сообщили каналы ТСН и "Общественное". Они произошли в Киеве, Сумах, Черкассах и его окрестностях.В каждом из городов прогремели по две серии взрывов с промежутком от часа до полутора.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250222/kiev-2000959855.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черкасская область, Черкассы, Сумы, Вооруженные силы Украины