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В трех городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 09.03.2025 (обновлено: 09:09 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/vzryv-2003865013.html
В трех городах Украины прогремели взрывы
В трех городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
В трех городах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, пишут местные СМИ. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:24:00+03:00
2025-03-09T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
черкасская область
черкассы
сумы
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, пишут местные СМИ.О таких инцидентах с вечера субботы, в частности, сообщили каналы ТСН и "Общественное". Они произошли в Киеве, Сумах, Черкассах и его окрестностях.В каждом из городов прогремели по две серии взрывов с промежутком от часа до полутора.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250222/kiev-2000959855.html
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украина
киев
черкасская область
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в мире, украина, киев, черкасская область, черкассы, сумы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черкасская область, Черкассы, Сумы, Вооруженные силы Украины

В трех городах Украины прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, пишут местные СМИ.
О таких инцидентах с вечера субботы, в частности, сообщили каналы ТСН и "Общественное". Они произошли в Киеве, Сумах, Черкассах и его окрестностях.
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Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве
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В каждом из городов прогремели по две серии взрывов с промежутком от часа до полутора.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЧеркасская областьЧеркассыСумыВооруженные силы Украины
 
 
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