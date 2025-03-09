https://ria.ru/20250309/vsu-2003970092.html

ВСУ бросают позиции в Курской области

ВСУ бросают позиции в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ бросают позиции в Курской области

Подразделения ВСУ оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл, об этом сообщил заместитель командира роты с позывным Скупой 155-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 09.03.2025

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2025-03-09T22:15:00+03:00

2025-03-09T22:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл, об этом сообщил заместитель командира роты с позывным Скупой 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота."ВСУ оттягиваются на вторую и третью линии обороны. На позициях остаются единицы. Впрочем, понятно для чего - так они пытаются выиграть время, чтобы вывести из передовых позиций свои основные силы, - говорит Скупой. - Мы же продолжаем пробивать оборону противника вдоль железной дороги, забираем посадку, которая соединяет опорные пункты до Суджи", - говорит он.Морпехи, взяв участок путей под свой контроль, перекрыли одну из главных артерий логистики группировки ВСУ к северу Суджи. Они продолжают продвижение вдоль железной дороги, вклиниваясь в оборону ВСУ.Суджа неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции в феврале 2022-го. В августе 2024-го украинские подразделения оккупировали город, он стал самым крупным населенным пунктом, которые ВСУ смогли взять под контроль. Именно поэтому он использовался как основной логистический хаб, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Его освобождение поставит группировку ВСУ в Курской области на грань уничтожения.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20250308/sudzha-1993085626.html

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Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали штурм позиций ВСУ в окрестностях Малой Локни Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали штурм позиций ВСУ в окрестностях Малой Локни. 2025-03-09T22:15 true PT4M14S

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф