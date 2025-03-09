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ВСУ бросают позиции в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 09.03.2025 (обновлено: 22:20 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/vsu-2003970092.html
ВСУ бросают позиции в Курской области
ВСУ бросают позиции в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ бросают позиции в Курской области
Подразделения ВСУ оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл, об этом сообщил заместитель командира роты с позывным Скупой 155-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T22:15:00+03:00
2025-03-09T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл, об этом сообщил заместитель командира роты с позывным Скупой 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота."ВСУ оттягиваются на вторую и третью линии обороны. На позициях остаются единицы. Впрочем, понятно для чего - так они пытаются выиграть время, чтобы вывести из передовых позиций свои основные силы, - говорит Скупой. - Мы же продолжаем пробивать оборону противника вдоль железной дороги, забираем посадку, которая соединяет опорные пункты до Суджи", - говорит он.Морпехи, взяв участок путей под свой контроль, перекрыли одну из главных артерий логистики группировки ВСУ к северу Суджи. Они продолжают продвижение вдоль железной дороги, вклиниваясь в оборону ВСУ.Суджа неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции в феврале 2022-го. В августе 2024-го украинские подразделения оккупировали город, он стал самым крупным населенным пунктом, которые ВСУ смогли взять под контроль. Именно поэтому он использовался как основной логистический хаб, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Его освобождение поставит группировку ВСУ в Курской области на грань уничтожения.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали штурм позиций ВСУ в окрестностях Малой Локни
Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали штурм позиций ВСУ в окрестностях Малой Локни.
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
ВСУ бросают позиции в Курской области

ВСУ в спешке бросают позиции в окрестностях Малой Локни в Курской области

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ оттягивают свои силы из передовых позиций в тыл, об этом сообщил заместитель командира роты с позывным Скупой 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
"ВСУ оттягиваются на вторую и третью линии обороны. На позициях остаются единицы. Впрочем, понятно для чего - так они пытаются выиграть время, чтобы вывести из передовых позиций свои основные силы, - говорит Скупой. - Мы же продолжаем пробивать оборону противника вдоль железной дороги, забираем посадку, которая соединяет опорные пункты до Суджи", - говорит он.
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Морпехи, взяв участок путей под свой контроль, перекрыли одну из главных артерий логистики группировки ВСУ к северу Суджи. Они продолжают продвижение вдоль железной дороги, вклиниваясь в оборону ВСУ.
Суджа неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции в феврале 2022-го. В августе 2024-го украинские подразделения оккупировали город, он стал самым крупным населенным пунктом, которые ВСУ смогли взять под контроль. Именно поэтому он использовался как основной логистический хаб, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Его освобождение поставит группировку ВСУ в Курской области на грань уничтожения.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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