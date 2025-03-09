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ВСУ бросили тела сослуживцев в освобожденной Николаевке в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vsu-2003965441.html
ВСУ бросили тела сослуживцев в освобожденной Николаевке в Курской области
ВСУ бросили тела сослуживцев в освобожденной Николаевке в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ бросили тела сослуживцев в освобожденной Николаевке в Курской области
Большое количество тел военнослужащих ВСУ остается на разбитых украинских позициях в освобожденной российскими войсками Николаевке в Курской области, сообщил... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:10:00+03:00
2025-03-09T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Большое количество тел военнослужащих ВСУ остается на разбитых украинских позициях в освобожденной российскими войсками Николаевке в Курской области, сообщил РИА Новости боец 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север". Видео разбитых позиций оказалось в распоряжении РИА Новости. Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. "Это (уничтоженные позиции и тела украинских военных – ред.) результаты работы бойцов 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, которые провели блестящую зачистку Николаевки от укрофашистов", - сказал боец. По его словам, российские военнослужащие действовали четко и решительно, не оставив ВСУ шансов на сопротивление. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20250309/minoborony-2003958263.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры с разбитых позиций ВСУ в освобожденной Николаевке в Курской области
Большое количество тел военнослужащих ВСУ остается на разбитых украинских позициях в освобожденной российскими войсками Николаевке в Курской области, сообщил РИА Новости боец 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север". Видео с этих позиций оказалось в распоряжении РИА Новости.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ бросили тела сослуживцев в освобожденной Николаевке в Курской области

В освобожденной Николаевке в Курской области осталось много тел военных ВСУ

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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Большое количество тел военнослужащих ВСУ остается на разбитых украинских позициях в освобожденной российскими войсками Николаевке в Курской области, сообщил РИА Новости боец 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север".
Видео разбитых позиций оказалось в распоряжении РИА Новости.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
ВС России освободили три населенных пункта в Курской области
Вчера, 20:09
Минобороны РФ в субботу сообщило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
"Это (уничтоженные позиции и тела украинских военных – ред.) результаты работы бойцов 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, которые провели блестящую зачистку Николаевки от укрофашистов", - сказал боец.
По его словам, российские военнослужащие действовали четко и решительно, не оставив ВСУ шансов на сопротивление.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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