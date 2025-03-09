https://ria.ru/20250309/vsu-2003965225.html

ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками

ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T21:07:00+03:00

2025-03-09T21:07:00+03:00

2025-03-09T21:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском округе атакованы два хутора. В хуторе Балки в результате атаки двух беспилотников огнём уничтожен частный дом. В хуторе Желобок беспилотник ударил по припаркованному легковому автомобилю - транспортное средство повреждено", - написал глава области. Гладков уточнил, что в Валуйском округе в посёлке Дальний от удара дрона сгорел легковой автомобиль. В селе Борки FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту, в результате повреждены оборудование и легковой автомобиль. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, вооруженные силы украины