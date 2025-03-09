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ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками
Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:07:00+03:00
2025-03-09T21:07:00+03:00
2025-03-09T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском округе атакованы два хутора. В хуторе Балки в результате атаки двух беспилотников огнём уничтожен частный дом. В хуторе Желобок беспилотник ударил по припаркованному легковому автомобилю - транспортное средство повреждено", - написал глава области. Гладков уточнил, что в Валуйском округе в посёлке Дальний от удара дрона сгорел легковой автомобиль. В селе Борки FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту, в результате повреждены оборудование и легковой автомобиль. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками
Гладков: дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области