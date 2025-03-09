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ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:07 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vsu-2003965225.html
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками
Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:07:00+03:00
2025-03-09T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском округе атакованы два хутора. В хуторе Балки в результате атаки двух беспилотников огнём уничтожен частный дом. В хуторе Желобок беспилотник ударил по припаркованному легковому автомобилю - транспортное средство повреждено", - написал глава области. Гладков уточнил, что в Валуйском округе в посёлке Дальний от удара дрона сгорел легковой автомобиль. В селе Борки FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту, в результате повреждены оборудование и легковой автомобиль. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками

Гладков: дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском округе атакованы два хутора. В хуторе Балки в результате атаки двух беспилотников огнём уничтожен частный дом. В хуторе Желобок беспилотник ударил по припаркованному легковому автомобилю - транспортное средство повреждено", - написал глава области.
Гладков уточнил, что в Валуйском округе в посёлке Дальний от удара дрона сгорел легковой автомобиль. В селе Борки FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В Грайворонском округе в селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту, в результате повреждены оборудование и легковой автомобиль.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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