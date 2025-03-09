https://ria.ru/20250309/vsu-2003962033.html
Бойцы "Севера" подняли триколор в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном
Бойцы "Севера" подняли триколор в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном - РИА Новости, 09.03.2025
Бойцы "Севера" подняли триколор в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном
Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-ой дивизии российской группировки войск "Север" подняли российский флаг в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T20:45:00+03:00
2025-03-09T20:45:00+03:00
2025-03-09T20:53:00+03:00
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КУРСК, 9 мар – РИА Новости. Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-ой дивизии российской группировки войск "Север" подняли российский флаг в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном Курской области.В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Север" освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица Курской области.Видео поднятия флага российскими бойцами оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Российский флаг в освобожденном от ВСУ населенном пункте Черкасское Поречное
Российский флаг в освобожденном от ВСУ населенном пункте Черкасское Поречное
2025-03-09T20:45
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Севера" подняли триколор в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном
Бойцы "Севера" подняли триколор в освобожденном курском Черкасском Поречном