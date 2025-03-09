https://ria.ru/20250309/vsu-2003958801.html

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Запорожской области

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Запорожской области

Украинские боевики при помощи артиллерии и БПЛА атаковали шесть населенных пунктов Запорожской области, ранения получил один человек, говорится на официальном... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T20:12:00+03:00

2025-03-09T20:12:00+03:00

2025-03-09T20:12:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Украинские боевики при помощи артиллерии и БПЛА атаковали шесть населенных пунктов Запорожской области, ранения получил один человек, говорится на официальном канале вице-губернатора региона Антона Тицкого. "Множественные осколочные ранения получил житель села Луговое Васильевского района. Мужчина 1970 года рождения пострадал в результате обстрела с украинской стороны с применением ствольной артиллерии. В Васильевке в результате атаки вражеского беспилотника частично разрушен жилой частный дом. В Каменке-Днепровской атаке подверглось здание хирургического отделения. Повреждено остекление, магистральные трубы отопления и гражданский автотранспорт. Село Пологи Пологовского района противник обстрелял, применил кассетные боеприпасы. Зафиксировано не менее пяти взрывов", - говорится в сообщении . Также обстрелам подверглись населенные пункты Чапаевка, Кохановка, Стульнево.

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины