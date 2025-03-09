https://ria.ru/20250309/vsu-2003956965.html

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли хирургическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждено остекление, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:57:00+03:00

2025-03-09T19:57:00+03:00

2025-03-09T19:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли хирургическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждено остекление, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "В Каменке-Днепровской атаке подверглось здание хирургического отделения. Повреждено остекление, магистральные трубы отопления и гражданский автотранспорт. Также, применив беспилотник, противник попытался атаковать вышку сотовой связи и частный дом. Повреждены забор и крыша дома"- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250309/saldo-2003939135.html

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запорожская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины