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ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли хирургическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждено остекление, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:57:00+03:00
2025-03-09T19:57:00+03:00
2025-03-09T19:57:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли хирургическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждено остекление, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "В Каменке-Днепровской атаке подверглось здание хирургического отделения. Повреждено остекление, магистральные трубы отопления и гражданский автотранспорт. Также, применив беспилотник, противник попытался атаковать вышку сотовой связи и частный дом. Повреждены забор и крыша дома"- говорится в сообщении.
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запорожская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Тицкий: ВСУ обстреляли больницу в Каменке-Днепровской в Запорожской области