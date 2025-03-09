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ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vsu-2003956965.html
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли хирургическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждено остекление, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:57:00+03:00
2025-03-09T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли хирургическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждено остекление, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "В Каменке-Днепровской атаке подверглось здание хирургического отделения. Повреждено остекление, магистральные трубы отопления и гражданский автотранспорт. Также, применив беспилотник, противник попытался атаковать вышку сотовой связи и частный дом. Повреждены забор и крыша дома"- говорится в сообщении.
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запорожская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Тицкий: ВСУ обстреляли больницу в Каменке-Днепровской в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли хирургическое отделение больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждено остекление, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
"В Каменке-Днепровской атаке подверглось здание хирургического отделения. Повреждено остекление, магистральные трубы отопления и гражданский автотранспорт. Также, применив беспилотник, противник попытался атаковать вышку сотовой связи и частный дом. Повреждены забор и крыша дома"- говорится в сообщении.
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Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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