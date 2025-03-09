https://ria.ru/20250309/vsu-2003952287.html
ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2025
ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, сообщил Пушилин
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы из Курской области в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:14:00+03:00
2025-03-09T19:14:00+03:00
2025-03-09T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы из Курской области в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео в Telegram-канале."Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с Курского направления, потому что участились контратаки. <...> Понимает и осознает всю печальность ситуации по Красноармейскому направлению, по Курахово-Великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать", — сказал он.По словам Пушилина, ВСУ также предпринимают достаточно серьезные усилия, чтобы перейти в контратаку под Дзержинском, но ситуация там остается под контролем.В целом минувшая неделя характеризуется некоторыми изменениями на нескольких участках фронта. В частности, российские подразделения улучшили позиции на Краснолиманском направлении, отметил глава региона. "При этом мы видим, что там каких-то быстрых, прорывных движений нет. Но для нас важно, чтобы планомерно, выверенно, но все-таки движение шло вперед в плане освобождения территории Донецкой Народной Республики", — указал он.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003915668.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность, курская область, апти алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Курская область, Апти Алаудинов
ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, участились контратаки
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы из Курской области в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео в Telegram-канале
.
"Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с Курского направления, потому что участились контратаки. <...> Понимает и осознает всю печальность ситуации по Красноармейскому направлению, по Курахово-Великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать", — сказал он.
По словам Пушилина, ВСУ также предпринимают достаточно серьезные усилия, чтобы перейти в контратаку под Дзержинском, но ситуация там остается под контролем.
В целом минувшая неделя характеризуется некоторыми изменениями на нескольких участках фронта. В частности, российские подразделения улучшили позиции на Краснолиманском направлении, отметил глава региона.
"При этом мы видим, что там каких-то быстрых, прорывных движений нет. Но для нас важно, чтобы планомерно, выверенно, но все-таки движение шло вперед в плане освобождения территории Донецкой Народной Республики", — указал он.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов
заявил, что российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.
За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:
- Викторовка;
- Николаевка;
- Старая Сорочина;
- Лебедевка.
По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.