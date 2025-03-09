https://ria.ru/20250309/vsu-2003952287.html

ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, сообщил Пушилин

ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2025

ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР, сообщил Пушилин

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы из Курской области в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T19:14:00+03:00

2025-03-09T19:14:00+03:00

2025-03-09T19:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

безопасность

курская область

апти алаудинов

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают дополнительные силы из Курской области в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин на видео в Telegram-канале."Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с Курского направления, потому что участились контратаки. <...> Понимает и осознает всю печальность ситуации по Красноармейскому направлению, по Курахово-Великоновоселковскому направлению. Мы видим позиционное противостояние, что противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать", — сказал он.По словам Пушилина, ВСУ также предпринимают достаточно серьезные усилия, чтобы перейти в контратаку под Дзержинском, но ситуация там остается под контролем.В целом минувшая неделя характеризуется некоторыми изменениями на нескольких участках фронта. В частности, российские подразделения улучшили позиции на Краснолиманском направлении, отметил глава региона. "При этом мы видим, что там каких-то быстрых, прорывных движений нет. Но для нас важно, чтобы планомерно, выверенно, но все-таки движение шло вперед в плане освобождения территории Донецкой Народной Республики", — указал он.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20250309/kurskaya-2003915668.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

курская область

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вооруженные силы украины, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность, курская область, апти алаудинов