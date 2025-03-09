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В ДНР раскрыли подробности обстрела Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vojska-2003896291.html
В ДНР раскрыли подробности обстрела Горловки кассетными снарядами
В ДНР раскрыли подробности обстрела Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 09.03.2025
В ДНР раскрыли подробности обстрела Горловки кассетными снарядами
Украинские войска с начала суток обстреляли донецкую Горловку десятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, заявило управление РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:56:00+03:00
2025-03-09T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли донецкую Горловку десятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Согласно заявлению управления, за минувшие сутки украинские войска восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса. По данным представительства, в 01.40 ВСУ выпустили два наряда калибром 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: ...07.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250308/obstrely-2003788525.html
https://ria.ru/20250307/gorlovka-2003688585.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
В ДНР раскрыли подробности обстрела Горловки кассетными снарядами

ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 10 снарядов, включая кассетные

© РИА НовостиАдминистрация Горловки в ДНР
Администрация Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости
Администрация Горловки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли донецкую Горловку десятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Согласно заявлению управления, за минувшие сутки украинские войска восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 24 боеприпаса.
Осколки натовских снарядов после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Украинские войска за 45 минут пять раз обстреляли Горловку
Вчера, 11:10
По данным представительства, в 01.40 ВСУ выпустили два наряда калибром 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: ...07.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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