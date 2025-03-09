https://ria.ru/20250309/vojska-2003889990.html

В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ

В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025

В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ

Украинские войска за сутки нанесли 27 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:57:00+03:00

2025-03-09T09:57:00+03:00

2025-03-09T09:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 27 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 11 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. По его словам, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250308/kherson-2003836362.html

днепр (город)

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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины