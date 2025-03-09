Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vojska-2003889990.html
В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ
В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025
В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ
Украинские войска за сутки нанесли 27 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:57:00+03:00
2025-03-09T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 27 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 11 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. По его словам, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250308/kherson-2003836362.html
днепр (город)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области рассказали о последствиях ударов ВСУ

ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 27 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 11 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка, Днепряны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала