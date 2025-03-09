https://ria.ru/20250309/vladikavkaz-2003865441.html

Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили

Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили - РИА Новости, 09.03.2025

Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили

Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T01:38:00+03:00

2025-03-09T01:38:00+03:00

2025-03-09T11:11:00+03:00

владикавказ

безопасность

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992152132_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_65e12e0de3979150603eb5fc5e569d52.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале."В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план "Ковер" — аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов", — написал он.

https://ria.ru/20250308/aeroport-2003857705.html

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владикавказ, безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания