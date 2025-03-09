https://ria.ru/20250309/vladikavkaz-2003865441.html
Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили
Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили - РИА Новости, 09.03.2025
Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили
Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:38:00+03:00
2025-03-09T01:38:00+03:00
2025-03-09T11:11:00+03:00
владикавказ
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале."В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план "Ковер" — аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов", — написал он.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003857705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Владикавказ, Безопасность, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Работу аэропорта Владикавказа временно приостановили
Аэропорт Владикавказа закрыли для приема и отправки самолетов