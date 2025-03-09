https://ria.ru/20250309/vens-2003937537.html

В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью

В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью - РИА Новости, 09.03.2025

В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал действия проукраинских активистов, которые донимали вице-президента США Джея Ди Вэнса и напугали его трехлетнюю... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:04:00+03:00

2025-03-09T17:04:00+03:00

2025-03-09T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал действия проукраинских активистов, которые донимали вице-президента США Джея Ди Вэнса и напугали его трехлетнюю дочь, позором. Об этом он написал в Telegram-канале."Вы позор для всех украинцев во всем мире! Вы делаете для своей страны такой ущерб, какой приличным людям придется поправлять десятки лет!" — написал он. Вэнс рассказал в соцсети Х, что группа недовольных людей испугала его трехлетнюю дочь во время их прогулки. Он написал, что если кто-то преследует ребенка в знак политического протеста, то это "дерьмовый человек". В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении. В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.

https://ria.ru/20250306/mirotvorets-2003333008.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003894537.html

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в мире, сша, верховная рада украины