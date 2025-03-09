Рейтинг@Mail.ru
В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vens-2003937537.html
В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью
В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью - РИА Новости, 09.03.2025
В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал действия проукраинских активистов, которые донимали вице-президента США Джея Ди Вэнса и напугали его трехлетнюю... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:04:00+03:00
2025-03-09T17:04:00+03:00
в мире
сша
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453624_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a43db70a7565b7154018a807d5d26ec4.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал действия проукраинских активистов, которые донимали вице-президента США Джея Ди Вэнса и напугали его трехлетнюю дочь, позором. Об этом он написал в Telegram-канале."Вы позор для всех украинцев во всем мире! Вы делаете для своей страны такой ущерб, какой приличным людям придется поправлять десятки лет!" — написал он. Вэнс рассказал в соцсети Х, что группа недовольных людей испугала его трехлетнюю дочь во время их прогулки. Он написал, что если кто-то преследует ребенка в знак политического протеста, то это "дерьмовый человек". В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении. В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.
https://ria.ru/20250306/mirotvorets-2003333008.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003894537.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453624_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0b211692246e1ceed6f98fe0e82e613b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, верховная рада украины
В мире, США, Верховная Рада Украины
В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью

Нардеп Дмитрук раскритиковал проукраинских активистов за нападки на Вэнса

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал действия проукраинских активистов, которые донимали вице-президента США Джея Ди Вэнса и напугали его трехлетнюю дочь, позором. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Вы позор для всех украинцев во всем мире! Вы делаете для своей страны такой ущерб, какой приличным людям придется поправлять десятки лет!" — написал он.
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"
6 марта, 07:02
Вэнс рассказал в соцсети Х, что группа недовольных людей испугала его трехлетнюю дочь во время их прогулки. Он написал, что если кто-то преследует ребенка в знак политического протеста, то это "дерьмовый человек".

В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.

В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В США предложили протестующим, донимавшим Вэнса, отправиться на фронт
Вчера, 10:41
 
В миреСШАВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала