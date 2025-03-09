В Раде отреагировали на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью
Нардеп Дмитрук раскритиковал проукраинских активистов за нападки на Вэнса
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал действия проукраинских активистов, которые донимали вице-президента США Джея Ди Вэнса и напугали его трехлетнюю дочь, позором. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Вы позор для всех украинцев во всем мире! Вы делаете для своей страны такой ущерб, какой приличным людям придется поправлять десятки лет!" — написал он.
"Вы позор для всех украинцев во всем мире! Вы делаете для своей страны такой ущерб, какой приличным людям придется поправлять десятки лет!" — написал он.
Вэнс рассказал в соцсети Х, что группа недовольных людей испугала его трехлетнюю дочь во время их прогулки. Он написал, что если кто-то преследует ребенка в знак политического протеста, то это "дерьмовый человек".
В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.
В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.
В начале марта издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.
В ответ Вэнс написал что его семья отлично провела время на выходных в Вермонте и едва замечала протестующих, а заголовок про переезд в неизвестное место означает, что они решили поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке.