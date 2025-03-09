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Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/vdova-2003924218.html
Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным
Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным - РИА Новости, 09.03.2025
Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным
Вдова Героя России Сергея Чебнева Ольга рассказала о личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным во время их совместной поездки из Кремля в центр... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T14:57:00+03:00
2025-03-09T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
курская область
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Вдова Героя России Сергея Чебнева Ольга рассказала о личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным во время их совместной поездки из Кремля в центр поддержки участников СВО и членов их семей. Путин в четверг встретился с Ольгой Чебневой и передал ей медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. После беседы в Кремле глава государства вместе с вдовой отправились в президентском "Аурусе" в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Видеокадры показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". О деталях разговора с президентом во время совместной поездки Чебнева рассказала ведущему программы, тележурналисту Павлу Зарубину. "Мы в такой дружеской беседе, скажем так, обсудили моменты, связанные с нашими ребятами, которые воюют. Это был такой личный больше разговор, непротокольный. И решили многие вопросы", - отметила она.
https://ria.ru/20250309/putin-2003920056.html
https://ria.ru/20250309/putin-2003917832.html
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россия, владимир путин, курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Курская область, Общество
Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным

Вдова Героя России Чебнева рассказала о поездке с Путиным в центр поддержки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва – Ольгой Чебнёвой
Президент РФ Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва – Ольгой Чебнёвой - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва – Ольгой Чебнёвой
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Вдова Героя России Сергея Чебнева Ольга рассказала о личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным во время их совместной поездки из Кремля в центр поддержки участников СВО и членов их семей.
Путин в четверг встретился с Ольгой Чебневой и передал ей медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. После беседы в Кремле глава государства вместе с вдовой отправились в президентском "Аурусе" в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве.
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Видеокадры показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". О деталях разговора с президентом во время совместной поездки Чебнева рассказала ведущему программы, тележурналисту Павлу Зарубину.
"Мы в такой дружеской беседе, скажем так, обсудили моменты, связанные с нашими ребятами, которые воюют. Это был такой личный больше разговор, непротокольный. И решили многие вопросы", - отметила она.
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинКурская областьОбщество
 
 
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