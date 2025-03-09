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Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара - РИА Новости, 09.03.2025
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05:35 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/utechka-2003872416.html
Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара
Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара - РИА Новости, 09.03.2025
Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара
Руководители ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, знало о переполненности резервуара и повышенной нагрузке на его... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:35:00+03:00
2025-03-09T05:35:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
норильск
владимир путин
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
разлив дизельного топлива в норильске
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Руководители ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, знало о переполненности резервуара и повышенной нагрузке на его конструкцию, но не предприняли никаких мер по обеспечению безопасности на объекте, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара №5 с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года. В 2023 году суд признал директора, главного инженера и его заместителя, а также начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и нарушении требований промышленной безопасности. Им назначили наказание в виде исправительных работ и штрафам до 200 тысяч рублей, от последнего вида наказания они были освобождены ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. "По состоянию на 29.05.2020 в резервуаре №5 находилось дизельное топливо масса которого на 31% превышала значение, установленное "Декларацией промышленной безопасности опасного производственного объекта ТЭЦ-3 АО "НТЭК", о чём было достоверно известно директору ТЭЦ-3 Смирнову П.С., главному инженеру ТЭЦ-3 Степанову А.Ю., заместителю главного инженера по эксплуатации ТЭЦ-3 Кузнецову Ю.И. и начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Старостину В.В. При этом в период заполнения резервуара №5 дизельным топливом с превышением количества "…" Смирновым П.С., Степановым А.Ю., Кузнецовым Ю.И. и Старостиным В.В., никаких мер реагирования, направленных на безопасную эксплуатацию резервуара №5 не предпринималось", - говорится в материалах суда. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. Пятого февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.
https://ria.ru/20250308/ryba-2003761081.html
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происшествия, красноярский край, россия, норильск, владимир путин, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), разлив дизельного топлива в норильске
Происшествия, Красноярский край, Россия, Норильск, Владимир Путин, Норильский никель, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Разлив дизельного топлива в Норильске
Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара

На ТЭЦ-3 в Норильске, где была утечка, игнорировали переполненность резервуара

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3 - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Руководители ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, знало о переполненности резервуара и повышенной нагрузке на его конструкцию, но не предприняли никаких мер по обеспечению безопасности на объекте, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара №5 с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года.
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В 2023 году суд признал директора, главного инженера и его заместителя, а также начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и нарушении требований промышленной безопасности. Им назначили наказание в виде исправительных работ и штрафам до 200 тысяч рублей, от последнего вида наказания они были освобождены ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.
"По состоянию на 29.05.2020 в резервуаре №5 находилось дизельное топливо масса которого на 31% превышала значение, установленное "Декларацией промышленной безопасности опасного производственного объекта ТЭЦ-3 АО "НТЭК", о чём было достоверно известно директору ТЭЦ-3 Смирнову П.С., главному инженеру ТЭЦ-3 Степанову А.Ю., заместителю главного инженера по эксплуатации ТЭЦ-3 Кузнецову Ю.И. и начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Старостину В.В. При этом в период заполнения резервуара №5 дизельным топливом с превышением количества "…" Смирновым П.С., Степановым А.Ю., Кузнецовым Ю.И. и Старостиным В.В., никаких мер реагирования, направленных на безопасную эксплуатацию резервуара №5 не предпринималось", - говорится в материалах суда.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. Пятого февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияНорильскВладимир ПутинНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Разлив дизельного топлива в Норильске
 
 
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