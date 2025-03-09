https://ria.ru/20250309/ukraine-2003948978.html
Трамп ответил на вопрос о гибели Украины
Трамп ответил на вопрос о гибели Украины - РИА Новости, 09.03.2025
Трамп ответил на вопрос о гибели Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить", таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:27:00+03:00
2025-03-09T18:27:00+03:00
2025-03-09T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить", таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.Главу Белого дома спросили, волнует ли его возможная гибель Украины, если Штаты перестанут ей помогать."Ну она может не выжить в любом случае. <...> И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим", — ответил американский лидер.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки в постсоветскую республику всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока глава Белого дома не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.
https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003938344.html
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Трамп: Украина может не выжить
Трамп: Украина может не выжить
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в мире, украина, сша, дональд трамп, киев, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Вашингтон (штат)
Трамп ответил на вопрос о гибели Украины
Трамп заявил, что Украина может не выжить и с помощью США