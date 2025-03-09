https://ria.ru/20250309/ukraine-2003948978.html

Трамп ответил на вопрос о гибели Украины

Трамп ответил на вопрос о гибели Украины - РИА Новости, 09.03.2025

Трамп ответил на вопрос о гибели Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить", таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:27:00+03:00

2025-03-09T18:27:00+03:00

2025-03-09T22:15:00+03:00

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить", таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.Главу Белого дома спросили, волнует ли его возможная гибель Украины, если Штаты перестанут ей помогать."Ну она может не выжить в любом случае. <...> И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим", — ответил американский лидер.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки в постсоветскую республику всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока глава Белого дома не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.

https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003938344.html

https://ria.ru/20250309/katastrofa-2003929018.html

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Трамп: Украина может не выжить Трамп: Украина может не выжить 2025-03-09T18:27 true PT0M20S

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в мире, украина, сша, дональд трамп, киев, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, вашингтон (штат)