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Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025
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23:56 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003974116.html
Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ
Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025
Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ
Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T23:56:00+03:00
2025-03-09T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии. "Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе", - говорится в материале издания. По информации собеседников издания, украинская сторона будет убеждать президента США Дональда Трампа в том, что Зеленский якобы хочет быстрого завершения военного конфликта с Россией. При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В частности, как пишет издание, Киев собирается предложить "частичное прекращение огня" с РФ в том, что касается ударов БПЛА и ракет дальнего радиуса действия, а также боевых действий в Черном море "в надежде, что ход переговоров приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений". По словам неназванного украинского чиновника, в краткосрочной перспективе Киев будет уделять первостепенное внимание налаживанию связей с США. Издание со ссылкой на двух европейских чиновников пишет, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня в качестве обмена для возобновления военной и разведывательной помощи. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003925399.html
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ

FT: Киев попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине
Вчера, 15:06
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"Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе", - говорится в материале издания.
По информации собеседников издания, украинская сторона будет убеждать президента США Дональда Трампа в том, что Зеленский якобы хочет быстрого завершения военного конфликта с Россией.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Британии раскрыли важные детали переговоров США и Украины
8 марта, 04:49
При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В частности, как пишет издание, Киев собирается предложить "частичное прекращение огня" с РФ в том, что касается ударов БПЛА и ракет дальнего радиуса действия, а также боевых действий в Черном море "в надежде, что ход переговоров приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений".
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Британия не сможет заменить США в контексте поддержки Украины, заявил Келин
7 марта, 21:50
По словам неназванного украинского чиновника, в краткосрочной перспективе Киев будет уделять первостепенное внимание налаживанию связей с США.
Издание со ссылкой на двух европейских чиновников пишет, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня в качестве обмена для возобновления военной и разведывательной помощи.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Экс-постпред США при НАТО предложил разместить контингент ЕС на Украине
7 марта, 21:05
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии
6 марта, 21:02
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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