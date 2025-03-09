https://ria.ru/20250309/ukraina-2003974116.html

Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ

Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2025

Украина попытается убедить США возобновить военную поддержку, пишут СМИ

Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T23:56:00+03:00

2025-03-09T23:56:00+03:00

2025-03-09T23:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии. "Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе", - говорится в материале издания. По информации собеседников издания, украинская сторона будет убеждать президента США Дональда Трампа в том, что Зеленский якобы хочет быстрого завершения военного конфликта с Россией. При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В частности, как пишет издание, Киев собирается предложить "частичное прекращение огня" с РФ в том, что касается ударов БПЛА и ракет дальнего радиуса действия, а также боевых действий в Черном море "в надежде, что ход переговоров приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений". По словам неназванного украинского чиновника, в краткосрочной перспективе Киев будет уделять первостепенное внимание налаживанию связей с США. Издание со ссылкой на двух европейских чиновников пишет, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня в качестве обмена для возобновления военной и разведывательной помощи. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003925399.html

https://ria.ru/20250308/ukraina-2003761497.html

https://ria.ru/20250307/britanija-2003737142.html

https://ria.ru/20250307/nato-2003734660.html

https://ria.ru/20250306/vstrecha-2003501622.html

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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире