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Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО - РИА Новости, 09.03.2025
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23:14 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003973138.html
Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО
Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО - РИА Новости, 09.03.2025
Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО
Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией-производителем системы ПВО IRIS-T Diehl Defence, сообщил глава... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T23:14:00+03:00
2025-03-09T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией-производителем системы ПВО IRIS-T Diehl Defence, сообщил глава украинского минобороны Рустем Умеров в Telegram-канале. &quot;Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence, производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины&quot;, - приводит украинское минобороны слова Умерова.Как утверждает Умеров, соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской ПВО, а также предусматривает троекратное увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны. Источник финансирования упомянутых поставок не указывается. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250309/mask-2003961280.html
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в мире, украина, россия, сша, рустем умеров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
Украина подписала меморандум с немецким производителем системы ПВО

Минобороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Diehl Defence

© РИА Новости / Михаил ПалинчакМинистерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Министерство обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией-производителем системы ПВО IRIS-T Diehl Defence, сообщил глава украинского минобороны Рустем Умеров в Telegram-канале.
«

"Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence, производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины", - приводит украинское минобороны слова Умерова.

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Как утверждает Умеров, соглашение открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской ПВО, а также предусматривает троекратное увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны. Источник финансирования упомянутых поставок не указывается.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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