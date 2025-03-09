https://ria.ru/20250309/ukraina-2003972630.html

В Раде сняли с повестки проект об ответственности за незаконную мобилизацию

В Раде сняли с повестки проект об ответственности за незаконную мобилизацию - РИА Новости, 09.03.2025

В Раде сняли с повестки проект об ответственности за незаконную мобилизацию

Законопроект об уголовной ответственности сотрудников военкомата и врачебной комиссии за нарушение правил мобилизации сняли с повестки дня Верховной рады,... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T22:49:00+03:00

2025-03-09T22:49:00+03:00

2025-03-09T22:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности сотрудников военкомата и врачебной комиссии за нарушение правил мобилизации сняли с повестки дня Верховной рады, сообщил депутат Рады Максим Бужанский. "Законопроект (номер - ред.) 12442, вводящий уголовную ответственность для ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для военно-врачебной комиссии (ВВК) за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной рады по требованию фракции "Голос", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бужанского. В конце января 2025 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и ВВК за нарушение порядка призыва. В частности, предлагалось дополнить уголовный кодекс новыми статьями, одна из которых касается нарушения порядка медицинского осмотра для определения годности к службе, а вторая - нарушения порядка призыва граждан на военную службу. Согласно проекту закона, нарушителям мог бы грозить срок от трех до восьми лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых сотрудники военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Украинские пользователи соцсетей пишут также, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003882003.html

https://ria.ru/20250308/ukraina-2003760201.html

https://ria.ru/20250306/danilko-2003492418.html

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в мире, максим бужанский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, украина