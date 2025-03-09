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В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 09.03.2025 (обновлено: 20:02 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003956650.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:54:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
в мире
сумы
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский "24 Канал"."Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 19.45 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской и Одесской областях Украины.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250308/sudzha-1993085626.html
украина
сумы
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украина, в мире, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский "24 Канал".
"Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 19.45 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской и Одесской областях Украины.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Суджа - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО
8 марта, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСумыСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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