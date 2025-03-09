https://ria.ru/20250309/ukraina-2003956650.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 09.03.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T19:54:00+03:00
2025-03-09T19:54:00+03:00
2025-03-09T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский "24 Канал"."Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 19.45 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской и Одесской областях Украины.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250308/sudzha-1993085626.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на северо-востоке Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы