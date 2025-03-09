СМИ сообщили о новом ударе Трампа по Украине
Forbes: США прекратили поддержку F-16 на Украине
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США приостановили поддержку истребителей F-16 на Украине, пишет Forbes.
"Администрация президента США Дональда Трампа прекратила помощь Украине, в том числе и необходимую поддержку передатчиков радиолокационных помех истребителей F-16", — говорится в публикации.
"Администрация президента США Дональда Трампа прекратила помощь Украине, в том числе и необходимую поддержку передатчиков радиолокационных помех истребителей F-16", — говорится в публикации.
В статье указано, что это решение создает большие проблемы для ВСУ.
Журнал напомнил, что США обеспечивали тренировку пилотов для истребителей, поставляли запасные части. Штаты также предоставили команду специалистов ВВС США, которые настраивали контейнеры с аппаратурой радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131 у истребителей.
Журнал напомнил, что США обеспечивали тренировку пилотов для истребителей, поставляли запасные части. Штаты также предоставили команду специалистов ВВС США, которые настраивали контейнеры с аппаратурой радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131 у истребителей.
Аналитик Дэвид Акс отметил, что у украинских военных большая надежда на французские истребители Mirage-2000, которые поставляет Париж, поскольку американцы не участвуют в их программировании.
В пятницу ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
"Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.
В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.