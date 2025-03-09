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В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 09.03.2025 (обновлено: 01:03 10.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003925399.html
В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине
В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине - РИА Новости, 10.03.2025
В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине
США не возобновят военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения об ископаемых, пишет NBC News."Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-09T15:06:00+03:00
2025-03-10T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США не возобновят военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения об ископаемых, пишет NBC News."Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что глава Белого дома хочет увидеть готовность Украины к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта. "Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов и, возможно, в сторону ухода с поста лидера страны", — сообщает NBC. Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250309/tramp-2003913269.html
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в мире, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США
В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине

NBC: Трамп ждет шаги Зеленского в сторону выборов и своего ухода

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США не возобновят военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения об ископаемых, пишет NBC News.

"Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что глава Белого дома хочет увидеть готовность Украины к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта.

"Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов и, возможно, в сторону ухода с поста лидера страны", — сообщает NBC.

Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
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