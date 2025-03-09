В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине
NBC: Трамп ждет шаги Зеленского в сторону выборов и своего ухода
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США не возобновят военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения об ископаемых, пишет NBC News.
"Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными..." — говорится в публикации.
"Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава Белого дома хочет увидеть готовность Украины к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта.
"Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов и, возможно, в сторону ухода с поста лидера страны", — сообщает NBC.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
"Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов и, возможно, в сторону ухода с поста лидера страны", — сообщает NBC.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.