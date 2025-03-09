https://ria.ru/20250309/ukraina-2003917366.html

На Украине открыли доступ к государственным военным технологиям

На Украине открыли доступ к государственным военным технологиям - РИА Новости, 09.03.2025

На Украине открыли доступ к государственным военным технологиям

Кабмин Украины открыл доступ к государственным военным технологиям, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:59:00+03:00

2025-03-09T13:59:00+03:00

2025-03-09T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Кабмин Украины открыл доступ к государственным военным технологиям, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин. Сметанин в конце января пожаловался, что из-за недостатка финансирования Киев не сможет использовать свой потенциал в производстве разного вида вооружений, который на 2025 год он оценил в 15-17 миллиардов долларов. "Открыт доступ к военным технологиям, принадлежащим государству… Правительство поддержало постановление, нормирующее правила передачи конструкторской документации на украинское оружие различным субъектам хозяйствования для масштабирования ее производства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сметанина. По его словам, если госзаказчик планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю. "Постановлением нормирован вопрос сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности. Это поможет в большей степени закрывать потребность сил обороны в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий", - добавил Сметанин. Ранее Сметанин в интервью агентству Блумберг заявил, что Украине необходимо привлечь от 15 до 20 миллиардов долларов для наращивания производства вооружений, а также что украинская экономика, в значительной степени зависящая от иностранной помощи, может финансировать только половину своих потребностей в военном производстве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241222/ukraina-1990675093.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983022284.html

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технологии, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, в мире