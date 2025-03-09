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В США предложили протестующим, донимавшим Вэнса, отправиться на фронт - РИА Новости, 09.03.2025
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10:41 09.03.2025 (обновлено: 11:09 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003894537.html
В США предложили протестующим, донимавшим Вэнса, отправиться на фронт
В США предложили протестующим, донимавшим Вэнса, отправиться на фронт - РИА Новости, 09.03.2025
В США предложили протестующим, донимавшим Вэнса, отправиться на фронт
Проукраинские протестующие, которые донимали вице-президента США Джей Ди Вэнса и напугали его трёхлетнюю дочь во время прогулки, должны отправиться на фронт на... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T10:41:00+03:00
2025-03-09T11:09:00+03:00
в мире
сша
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киев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Проукраинские протестующие, которые донимали вице-президента США Джей Ди Вэнса и напугали его трёхлетнюю дочь во время прогулки, должны отправиться на фронт на Украине, чтобы доказать поддержку Киева своими личными деньгами и жизнями, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин. Ранее Вэнс рассказал о том, что проукраинские активисты испугали его трёхлетнюю дочь во время их совместной прогулки. По словам вице-президента США, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое, и почти все из них согласились. "Я считаю, что проукраинские протестующие, которые донимали нашего вице-президента Джей Ди Вэнса и его 3-летнюю маленькую девочку, должны отправиться на фронт украинского (конфликта - ред.)... Докажите свою поддержку Украине своими личными деньгами и своей жизнью", - написала Грин в своём аккаунте в социальной сети Х. Вэнс ранее опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины, заявив, что его семья выбрала другой отель для того, чтобы побыть с детьми в частной обстановке.
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в мире, сша, украина, киев, марджори тейлор грин
В мире, США, Украина, Киев, Марджори Тейлор Грин
В США предложили протестующим, донимавшим Вэнса, отправиться на фронт

Сенатор Грин: протестующие, донимавшие Вэнса, должны отправиться на фронт

© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Проукраинские протестующие, которые донимали вице-президента США Джей Ди Вэнса и напугали его трёхлетнюю дочь во время прогулки, должны отправиться на фронт на Украине, чтобы доказать поддержку Киева своими личными деньгами и жизнями, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
Ранее Вэнс рассказал о том, что проукраинские активисты испугали его трёхлетнюю дочь во время их совместной прогулки. По словам вице-президента США, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое, и почти все из них согласились.
"Я считаю, что проукраинские протестующие, которые донимали нашего вице-президента Джей Ди Вэнса и его 3-летнюю маленькую девочку, должны отправиться на фронт украинского (конфликта - ред.)... Докажите свою поддержку Украине своими личными деньгами и своей жизнью", - написала Грин в своём аккаунте в социальной сети Х.
Вэнс ранее опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины, заявив, что его семья выбрала другой отель для того, чтобы побыть с детьми в частной обстановке.
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