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На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003882003.html
На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ
На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025
На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ
Из 18-летних граждан Украины воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%, рассказали жители страны, сообщения которых РИА Новости передал координатор пророссийского... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:38:00+03:00
2025-03-09T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровск
запорожье
владимир зеленский
сергей лебедев
джейк салливан
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Из 18-летних граждан Украины воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%, рассказали жители страны, сообщения которых РИА Новости передал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. "Около 10% самых тупых, гормонально неуравновешенных, садистски настроенных и патологически жадных пойдут воевать. Остальные будут бегать, прятаться и, доведенные до отчаяния, будут уничтожать тцкашную мразь (сотрудников военкоматов – ред.). Очень многих ребят 15-16 лет уже вывезли родители", - рассказал одессит. Житель Днепропетровска поделился, что в компании его сына никто не собирался идти воевать и не собирается. "Молодёжь воспитана за три года в режиме нацизма, пойдут воевать от безденежья и безвыходности, 20% - это моя точка зрения", - отметил житель Запорожья. Украинка из Сум призналась, что уже вывезла своих детей "в матушку Россию". "Как чувствовала, что за детей возьмутся, твари. Многие родители вывезли детей кто куда. В городе мужиков мало, хотя богатые как ходили, так и ходят. Подделали себе документы, наверное, какие-то", - посетовала она. По ее словам, многие ждут прихода российской армии. "Главное, чтобы не остановились, за это переживаю", - добавила жительница. Николаевец рассказал, что молодые люди в основном прячутся от мобилизации. "Может быть, совсем отмороженные и клюнут наживку, но это минимум", - указал он. "Я не думаю, что многие 18-летние заинтересовались. Там, где я живу, ни один не пошел", - отметил житель Первомайска Николаевской области. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001644501.html
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украина, днепропетровск, запорожье, владимир зеленский, сергей лебедев, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровск, Запорожье, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ

Лебедев: из 18-летних украинцев воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%

© AP Photo / Efrem LukatskyПодготовка солдат ВСУ
Подготовка солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подготовка солдат ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Из 18-летних граждан Украины воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%, рассказали жители страны, сообщения которых РИА Новости передал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
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"Около 10% самых тупых, гормонально неуравновешенных, садистски настроенных и патологически жадных пойдут воевать. Остальные будут бегать, прятаться и, доведенные до отчаяния, будут уничтожать тцкашную мразь (сотрудников военкоматов – ред.). Очень многих ребят 15-16 лет уже вывезли родители", - рассказал одессит.
Житель Днепропетровска поделился, что в компании его сына никто не собирался идти воевать и не собирается.
"Молодёжь воспитана за три года в режиме нацизма, пойдут воевать от безденежья и безвыходности, 20% - это моя точка зрения", - отметил житель Запорожья.
Украинка из Сум призналась, что уже вывезла своих детей "в матушку Россию". "Как чувствовала, что за детей возьмутся, твари. Многие родители вывезли детей кто куда. В городе мужиков мало, хотя богатые как ходили, так и ходят. Подделали себе документы, наверное, какие-то", - посетовала она.
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По ее словам, многие ждут прихода российской армии. "Главное, чтобы не остановились, за это переживаю", - добавила жительница.
Николаевец рассказал, что молодые люди в основном прячутся от мобилизации. "Может быть, совсем отмороженные и клюнут наживку, но это минимум", - указал он.
"Я не думаю, что многие 18-летние заинтересовались. Там, где я живу, ни один не пошел", - отметил житель Первомайска Николаевской области.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровскЗапорожьеВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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