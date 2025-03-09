На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ
Лебедев: из 18-летних украинцев воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%
© AP Photo / Efrem LukatskyПодготовка солдат ВСУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подготовка солдат ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Из 18-летних граждан Украины воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%, рассказали жители страны, сообщения которых РИА Новости передал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
"Около 10% самых тупых, гормонально неуравновешенных, садистски настроенных и патологически жадных пойдут воевать. Остальные будут бегать, прятаться и, доведенные до отчаяния, будут уничтожать тцкашную мразь (сотрудников военкоматов – ред.). Очень многих ребят 15-16 лет уже вывезли родители", - рассказал одессит.
Житель Днепропетровска поделился, что в компании его сына никто не собирался идти воевать и не собирается.
"Молодёжь воспитана за три года в режиме нацизма, пойдут воевать от безденежья и безвыходности, 20% - это моя точка зрения", - отметил житель Запорожья.
Украинка из Сум призналась, что уже вывезла своих детей "в матушку Россию". "Как чувствовала, что за детей возьмутся, твари. Многие родители вывезли детей кто куда. В городе мужиков мало, хотя богатые как ходили, так и ходят. Подделали себе документы, наверное, какие-то", - посетовала она.
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По ее словам, многие ждут прихода российской армии. "Главное, чтобы не остановились, за это переживаю", - добавила жительница.
Николаевец рассказал, что молодые люди в основном прячутся от мобилизации. "Может быть, совсем отмороженные и клюнут наживку, но это минимум", - указал он.
"Я не думаю, что многие 18-летние заинтересовались. Там, где я живу, ни один не пошел", - отметил житель Первомайска Николаевской области.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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