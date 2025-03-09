https://ria.ru/20250309/ukraina-2003882003.html

На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ

На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ - РИА Новости, 09.03.2025

На Украине раскрыли число молодых людей, готовых воевать за ВСУ

Из 18-летних граждан Украины воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%, рассказали жители страны, сообщения которых РИА Новости передал координатор пророссийского... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T08:38:00+03:00

2025-03-09T08:38:00+03:00

2025-03-09T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровск

запорожье

владимир зеленский

сергей лебедев

джейк салливан

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000712537_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_828a07a3c554d4afa11368c0d217f47a.jpg

ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Из 18-летних граждан Украины воевать за ВСУ пойдут не более 10-20%, рассказали жители страны, сообщения которых РИА Новости передал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. "Около 10% самых тупых, гормонально неуравновешенных, садистски настроенных и патологически жадных пойдут воевать. Остальные будут бегать, прятаться и, доведенные до отчаяния, будут уничтожать тцкашную мразь (сотрудников военкоматов – ред.). Очень многих ребят 15-16 лет уже вывезли родители", - рассказал одессит. Житель Днепропетровска поделился, что в компании его сына никто не собирался идти воевать и не собирается. "Молодёжь воспитана за три года в режиме нацизма, пойдут воевать от безденежья и безвыходности, 20% - это моя точка зрения", - отметил житель Запорожья. Украинка из Сум призналась, что уже вывезла своих детей "в матушку Россию". "Как чувствовала, что за детей возьмутся, твари. Многие родители вывезли детей кто куда. В городе мужиков мало, хотя богатые как ходили, так и ходят. Подделали себе документы, наверное, какие-то", - посетовала она. По ее словам, многие ждут прихода российской армии. "Главное, чтобы не остановились, за это переживаю", - добавила жительница. Николаевец рассказал, что молодые люди в основном прячутся от мобилизации. "Может быть, совсем отмороженные и клюнут наживку, но это минимум", - указал он. "Я не думаю, что многие 18-летние заинтересовались. Там, где я живу, ни один не пошел", - отметил житель Первомайска Николаевской области. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250226/vsu-2001644501.html

https://ria.ru/20250204/vsu-1997230464.html

https://ria.ru/20250218/vsu-1999984160.html

украина

днепропетровск

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, днепропетровск, запорожье, владимир зеленский, сергей лебедев, джейк салливан, вооруженные силы украины