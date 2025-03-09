https://ria.ru/20250309/ukraina-2003865703.html

Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву

Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву - РИА Новости, 09.03.2025

Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву

Украине после решения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении передачи разведданных не хватает сведений для поражения движущихся целей, а... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T01:44:00+03:00

2025-03-09T01:44:00+03:00

2025-03-09T01:44:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украине после решения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении передачи разведданных не хватает сведений для поражения движущихся целей, а Европа не в состоянии обеспечить Киев актуальной информацией, заявил старший научный сотрудник Института международных стратегических исследований в Лондоне и Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Франц-Штефан Гади. "В основном, им (Киеву - ред.) не хватает данных в режиме реального времени. Это необходимо, например, для поражения движущихся целей... Многие цели... защищены мобильной противовоздушной обороной. Для ее нейтрализации была важна поддержка американцев... Европейские поставщики не могут заменить американских по качеству и количеству в сфере спутниковой разведки", - заявил Гади в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам эксперта, европейские спутники значительно уступают американским по скорости работы и качеству передаваемого изображения. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша