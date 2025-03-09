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Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:44 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003865703.html
Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву
Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву - РИА Новости, 09.03.2025
Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву
Украине после решения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении передачи разведданных не хватает сведений для поражения движущихся целей, а... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T01:44:00+03:00
2025-03-09T01:44:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украине после решения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении передачи разведданных не хватает сведений для поражения движущихся целей, а Европа не в состоянии обеспечить Киев актуальной информацией, заявил старший научный сотрудник Института международных стратегических исследований в Лондоне и Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Франц-Штефан Гади. "В основном, им (Киеву - ред.) не хватает данных в режиме реального времени. Это необходимо, например, для поражения движущихся целей... Многие цели... защищены мобильной противовоздушной обороной. Для ее нейтрализации была важна поддержка американцев... Европейские поставщики не могут заменить американских по качеству и количеству в сфере спутниковой разведки", - заявил Гади в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам эксперта, европейские спутники значительно уступают американским по скорости работы и качеству передаваемого изображения. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине. В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США
Эксперт рассказал о последствиях прекращения передачи данных США Киеву

Гади: Киев не может поражать движущиеся цели без разведданных США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украине после решения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении передачи разведданных не хватает сведений для поражения движущихся целей, а Европа не в состоянии обеспечить Киев актуальной информацией, заявил старший научный сотрудник Института международных стратегических исследований в Лондоне и Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Франц-Штефан Гади.
"В основном, им (Киеву - ред.) не хватает данных в режиме реального времени. Это необходимо, например, для поражения движущихся целей... Многие цели... защищены мобильной противовоздушной обороной. Для ее нейтрализации была важна поддержка американцев... Европейские поставщики не могут заменить американских по качеству и количеству в сфере спутниковой разведки", - заявил Гади в интервью немецкому журналу Spiegel.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Удар под дых: такой подлости и коварства Европа от Москвы не ожидала
7 марта, 08:00
По словам эксперта, европейские спутники значительно уступают американским по скорости работы и качеству передаваемого изображения.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
В четверг министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18.00 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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