https://ria.ru/20250309/ucheniya-2003877802.html

Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения

Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения - РИА Новости, 09.03.2025

Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения

Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар, сообщает в субботу министерство РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:43:00+03:00

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ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар, сообщает в субботу министерство обороны Китая на своем сайте."Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения", - говорится в заявлении.Отмечается, что маневры пройдут в акватории близ иранского порта Чабахар.

https://ria.ru/20250308/turtsija-2003762773.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, иран, в мире