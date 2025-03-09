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Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения - РИА Новости, 09.03.2025
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07:43 09.03.2025 (обновлено: 07:45 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ucheniya-2003877802.html
Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения
Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения - РИА Новости, 09.03.2025
Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения
Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар, сообщает в субботу министерство РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T07:43:00+03:00
2025-03-09T07:45:00+03:00
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ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар, сообщает в субботу министерство обороны Китая на своем сайте."Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения", - говорится в заявлении.Отмечается, что маневры пройдут в акватории близ иранского порта Чабахар.
https://ria.ru/20250308/turtsija-2003762773.html
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китай, россия, иран, в мире
Китай, Россия, Иран, В мире
Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения

Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут военно-морские учения

© Iranian ArmyЭсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Iranian Army
Эсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар, сообщает в субботу министерство обороны Китая на своем сайте.
"Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что маневры пройдут в акватории близ иранского порта Чабахар.
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