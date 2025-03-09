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В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей - РИА Новости, 09.03.2025
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18:06 09.03.2025 (обновлено: 18:50 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/uchenie-2003947259.html
В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей
В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей - РИА Новости, 09.03.2025
В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей
В иранском порту Чехбехар начались военно-морские учения с участием российских и китайских кораблей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T18:06:00+03:00
2025-03-09T18:50:00+03:00
иран
россия
китай
в мире
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
аравийское море
индийский океан
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В иранском порту Чехбехар начались военно-морские учения с участием российских и китайских кораблей, сообщили в Минобороны."В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности — 2025", — говорится в заявлении. В маневрах принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС НОАК.Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.Как указали в оборонном ведомстве, накануне начала учений командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в Иране, доложил главнокомандующему ВМФ адмиралу Александру Моисееву о готовности российских кораблей.&quot;В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям&quot;, — уточнили в министерстве.Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности — 2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В маневрах на постоянной основе участвуют ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в них задействовали около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.
https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html
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иран
россия
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аравийское море
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иран, россия, китай, в мире, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, аравийское море, индийский океан, вмф рф
Иран, Россия, Китай, В мире, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая, Аравийское море, Индийский океан, ВМФ РФ
В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей

В Иране стартовало учение "Морской пояс безопасности — 2025" с участием РФ и КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет "Резкий"
Корвет Резкий - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Резкий". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В иранском порту Чехбехар начались военно-морские учения с участием российских и китайских кораблей, сообщили в Минобороны.
"В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности — 2025", — говорится в заявлении.
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Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане
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В маневрах принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС НОАК.
Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.
Как указали в оборонном ведомстве, накануне начала учений командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в Иране, доложил главнокомандующему ВМФ адмиралу Александру Моисееву о готовности российских кораблей.
«

"В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", — уточнили в министерстве.

Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности — 2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В маневрах на постоянной основе участвуют ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в них задействовали около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.
Корвет Резкий Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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24 февраля, 05:23
 
ИранРоссияКитайВ миреТихоокеанский флот ВМФ РоссииНародно-освободительная армия КитаяАравийское мореИндийский океанВМФ РФ
 
 
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