https://ria.ru/20250309/uchenie-2003947259.html

В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей

В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей - РИА Новости, 09.03.2025

В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей

В иранском порту Чехбехар начались военно-морские учения с участием российских и китайских кораблей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T18:06:00+03:00

2025-03-09T18:06:00+03:00

2025-03-09T18:50:00+03:00

иран

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В иранском порту Чехбехар начались военно-морские учения с участием российских и китайских кораблей, сообщили в Минобороны."В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности — 2025", — говорится в заявлении. В маневрах принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС НОАК.Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.Как указали в оборонном ведомстве, накануне начала учений командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в Иране, доложил главнокомандующему ВМФ адмиралу Александру Моисееву о готовности российских кораблей."В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", — уточнили в министерстве.Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности — 2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В маневрах на постоянной основе участвуют ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в них задействовали около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.

https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html

https://ria.ru/20250224/korvet-2001194977.html

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россия

китай

аравийское море

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