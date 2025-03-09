https://ria.ru/20250309/ubiystvo-2003931105.html
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае - РИА Новости, 09.03.2025
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае
Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:09:00+03:00
2025-03-09T16:09:00+03:00
2025-03-09T19:33:00+03:00
происшествия
завьяловский район
убийство главы района на алтае
алтайский край
барнаул
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
николай онищенко
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БАРНАУЛ, 9 мар — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по региону."Подозреваемый в убийстве умер в больнице Барнаула", — говорится в заявлении. Инцидент произошел 4 марта. Николая Онищенко убили из огнестрельного оружия на выходе из кафе в селе Завьялово. Подозреваемого задержали, по предварительным данным, это был один из непрямых подчиненных главы района. Он пытался покончить с собой и находился в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования.Николая Онищенко избрали главой Завьяловского района в октябре 2022 года. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней.
https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html
завьяловский район
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Убийство главы района в Алтайском крае
Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой.
2025-03-09T16:09
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, завьяловский район, убийство главы района на алтае, алтайский край, барнаул, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай онищенко
Происшествия, Завьяловский район, Убийство главы района на Алтае, Алтайский край, Барнаул, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Николай Онищенко
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае
Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае умер в больнице