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Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае - РИА Новости, 09.03.2025
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16:09 09.03.2025 (обновлено: 19:33 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ubiystvo-2003931105.html
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае - РИА Новости, 09.03.2025
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае
Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:09:00+03:00
2025-03-09T19:33:00+03:00
происшествия
завьяловский район
убийство главы района на алтае
алтайский край
барнаул
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
николай онищенко
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БАРНАУЛ, 9 мар — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по региону."Подозреваемый в убийстве умер в больнице Барнаула", — говорится в заявлении. Инцидент произошел 4 марта. Николая Онищенко убили из огнестрельного оружия на выходе из кафе в селе Завьялово. Подозреваемого задержали, по предварительным данным, это был один из непрямых подчиненных главы района. Он пытался покончить с собой и находился в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования.Николая Онищенко избрали главой Завьяловского района в октябре 2022 года. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней.
https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html
завьяловский район
алтайский край
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4.7
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Убийство главы района в Алтайском крае
Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой.
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происшествия, завьяловский район, убийство главы района на алтае, алтайский край, барнаул, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай онищенко
Происшествия, Завьяловский район, Убийство главы района на Алтае, Алтайский край, Барнаул, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Николай Онищенко
Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае умер в больнице

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
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БАРНАУЛ, 9 мар — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по региону.
"Подозреваемый в убийстве умер в больнице Барнаула", — говорится в заявлении.
Инцидент произошел 4 марта. Николая Онищенко убили из огнестрельного оружия на выходе из кафе в селе Завьялово. Подозреваемого задержали, по предварительным данным, это был один из непрямых подчиненных главы района. Он пытался покончить с собой и находился в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования.
Николая Онищенко избрали главой Завьяловского района в октябре 2022 года. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней.
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае
4 марта, 16:52
 
ПроисшествияЗавьяловский районУбийство главы района на АлтаеАлтайский крайБарнаулСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Николай Онищенко
 
 
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