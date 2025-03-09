https://ria.ru/20250309/ubiystvo-2003931105.html

Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае

Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае - РИА Новости, 09.03.2025

Умер подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района на Алтае

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:09:00+03:00

2025-03-09T16:09:00+03:00

2025-03-09T19:33:00+03:00

происшествия

завьяловский район

убийство главы района на алтае

алтайский край

барнаул

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

николай онищенко

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БАРНАУЛ, 9 мар — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по региону."Подозреваемый в убийстве умер в больнице Барнаула", — говорится в заявлении. Инцидент произошел 4 марта. Николая Онищенко убили из огнестрельного оружия на выходе из кафе в селе Завьялово. Подозреваемого задержали, по предварительным данным, это был один из непрямых подчиненных главы района. Он пытался покончить с собой и находился в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования.Николая Онищенко избрали главой Завьяловского района в октябре 2022 года. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней.

https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html

завьяловский район

алтайский край

барнаул

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Убийство главы района в Алтайском крае Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой. 2025-03-09T16:09 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, завьяловский район, убийство главы района на алтае, алтайский край, барнаул, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай онищенко