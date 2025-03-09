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Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону - РИА Новости, 09.03.2025
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17:36 09.03.2025 (обновлено: 17:37 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/trump-2003941769.html
Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону
Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону - РИА Новости, 09.03.2025
Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу, но "не сейчас". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:36:00+03:00
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в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу, но "не сейчас"."Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас", – сказал президент США в интервью телеканалу Fox.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону

Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону, но не сейчас

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу, но "не сейчас".
"Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас", – сказал президент США в интервью телеканалу Fox.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин назвал предложение Трампа о сокращении военных расходов хорошим
24 февраля, 23:14
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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