https://ria.ru/20250309/trump-2003941769.html

Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону

Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону - РИА Новости, 09.03.2025

Трамп заявил о желании сократить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу, но "не сейчас". РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:36:00+03:00

2025-03-09T17:36:00+03:00

2025-03-09T17:37:00+03:00

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу, но "не сейчас"."Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас", – сказал президент США в интервью телеканалу Fox.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001378421.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп