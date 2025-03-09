https://ria.ru/20250309/tramp-2003940426.html

Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным

Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным - РИА Новости, 09.03.2025

Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:31:00+03:00

2025-03-09T17:31:00+03:00

2025-03-09T17:42:00+03:00

россия

дональд трамп

сша

в мире

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным."Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - заявил Трамп телеканалу Fox News, комментируя свою позицию по РФ.Трамп ответил на критику о якобы "мягком" отношении к РФ, отметив, что в свой первый срок он ввел большое число санкций против РФ, помимо других мер, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.

https://ria.ru/20250309/oruzhie-2003942397.html

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россия, дональд трамп, сша, в мире, владимир путин