https://ria.ru/20250309/tramp-2003940426.html
Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным
Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным - РИА Новости, 09.03.2025
Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:31:00+03:00
2025-03-09T17:31:00+03:00
2025-03-09T17:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным."Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - заявил Трамп телеканалу Fox News, комментируя свою позицию по РФ.Трамп ответил на критику о якобы "мягком" отношении к РФ, отметив, что в свой первый срок он ввел большое число санкций против РФ, помимо других мер, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.
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россия, дональд трамп, сша, в мире, владимир путин
Россия, Дональд Трамп, США, В мире, Владимир Путин
Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным
Трамп заявил о жесткой позиции по России, но отношения с Путиным у него хорошие