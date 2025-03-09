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Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит" - РИА Новости, 09.03.2025
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"
Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако предупредил, что время для переговоров... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:30:00+03:00
2025-03-09T17:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако предупредил, что время для переговоров ограничено."Я направил письмо… и хотел бы заключить сделку с ними, которая будет столь же эффективна, как военное решение. Однако дело в том, что время уходит", – заявил он в воскресном интервью телеканалу Fox News.
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иран, дональд трамп, сша, в мире
Иран, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"
Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Ираном, но время уходит