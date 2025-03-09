https://ria.ru/20250309/tramp-2003940266.html

Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"

Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит" - РИА Новости, 09.03.2025

Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако предупредил, что время для переговоров... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:30:00+03:00

2025-03-09T17:30:00+03:00

2025-03-09T17:39:00+03:00

иран

дональд трамп

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако предупредил, что время для переговоров ограничено."Я направил письмо… и хотел бы заключить сделку с ними, которая будет столь же эффективна, как военное решение. Однако дело в том, что время уходит", – заявил он в воскресном интервью телеканалу Fox News.

https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, дональд трамп, сша, в мире