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Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит" - РИА Новости, 09.03.2025
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17:30 09.03.2025 (обновлено: 17:39 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/tramp-2003940266.html
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит" - РИА Новости, 09.03.2025
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"
Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако предупредил, что время для переговоров... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T17:30:00+03:00
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иран
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако предупредил, что время для переговоров ограничено."Я направил письмо… и хотел бы заключить сделку с ними, которая будет столь же эффективна, как военное решение. Однако дело в том, что время уходит", – заявил он в воскресном интервью телеканалу Fox News.
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иран, дональд трамп, сша, в мире
Иран, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"

Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Ираном, но время уходит

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к заключению соглашения с Ираном по его ядерной программе, однако предупредил, что время для переговоров ограничено.
"Я направил письмо… и хотел бы заключить сделку с ними, которая будет столь же эффективна, как военное решение. Однако дело в том, что время уходит", – заявил он в воскресном интервью телеканалу Fox News.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы
7 марта, 19:47
 
ИранДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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