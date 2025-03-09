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СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III - РИА Новости, 09.03.2025
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13:28 09.03.2025 (обновлено: 14:06 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/tramp-2003913269.html
СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III
СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III
Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T13:28:00+03:00
2025-03-09T14:06:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет Daily Mail. "Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме", — говорится в публикации. В статье отмечается, что соратники Трампа передали недовольство главы Белого дома британским чиновникам.В ответ им было сказано, что Вашингтону было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским. Вместе с тем, источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время. Глава киевского режима встретился с королем Великобритании Карлом III в начале марта.На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003892160.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, карл iii, великобритания
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Карл III, Великобритания
СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III

Daily Mail: Трамп охладел к Британии после встречи Карла III с Зеленским

© AP Photo / Joe GiddensВстреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Joe Giddens
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет Daily Mail.

"Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что соратники Трампа передали недовольство главы Белого дома британским чиновникам.

В ответ им было сказано, что Вашингтону было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским.

Вместе с тем, источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время.

Глава киевского режима встретился с королем Великобритании Карлом III в начале марта.

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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