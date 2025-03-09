СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III
Daily Mail: Трамп охладел к Британии после встречи Карла III с Зеленским
© AP Photo / Joe GiddensВстреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III
© AP Photo / Joe Giddens
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет Daily Mail.
"Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме", — говорится в публикации.
"Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что соратники Трампа передали недовольство главы Белого дома британским чиновникам.
В ответ им было сказано, что Вашингтону было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским.
Вместе с тем, источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время.
Глава киевского режима встретился с королем Великобритании Карлом III в начале марта.
На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
В ответ им было сказано, что Вашингтону было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским.
Вместе с тем, источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время.
Глава киевского режима встретился с королем Великобритании Карлом III в начале марта.
На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.