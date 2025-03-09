https://ria.ru/20250309/tramp-2003913269.html

СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III

СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III - РИА Новости, 09.03.2025

СМИ раскрыли неожиданную реакцию Трампа на встречу Зеленского с Карлом III

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T13:28:00+03:00

2025-03-09T13:28:00+03:00

2025-03-09T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя главу киевского режима Владимира Зеленского, пишет Daily Mail. "Дональд Трамп "охладел" к Великобритании после того, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме", — говорится в публикации. В статье отмечается, что соратники Трампа передали недовольство главы Белого дома британским чиновникам.В ответ им было сказано, что Вашингтону было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским. Вместе с тем, источники издания утверждают, что встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время. Глава киевского режима встретился с королем Великобритании Карлом III в начале марта.На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003892160.html

https://ria.ru/20250309/bolton-2003897313.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, карл iii, великобритания