Война Трампа с либеральной повесткой сметет элиты в ЕС, заявил Яковенко
Посол Яковенко: война Трампа с либералами приведет к смене европейских элит
© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Война президента США Дональда Трампа с либеральной повесткой в США и в Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
По его словам, европейские элиты враждебно настроены к России и готовы продолжать войну с ней руками режима Владимира Зеленского, и без их смены нормализация отношений с Москвой невозможна.
"Во-вторых, запущенная сверхмилитаризация экономик стран Евросоюза приведет к снижению социальных стандартов населения европейских стран и, как следствие, к потере привлекательности европейской модели развития для других государств. В-третьих, усиление торговой войны с США при отказе от дешевых российских энергоносителей приведет к стагнации экономик государств Евросоюза и в конечном счете к отставанию на ключевых технологических направлениях развития", - заключил эксперт.
Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.