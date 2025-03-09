https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html

Война Трампа с либеральной повесткой сметет элиты в ЕС, заявил Яковенко

Война Трампа с либеральной повесткой сметет элиты в ЕС, заявил Яковенко - РИА Новости, 09.03.2025

Война Трампа с либеральной повесткой сметет элиты в ЕС, заявил Яковенко

Война президента США Дональда Трампа с либеральной повесткой в США и в Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T07:36:00+03:00

2025-03-09T07:36:00+03:00

2025-03-09T07:36:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Война президента США Дональда Трампа с либеральной повесткой в США и в Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Война Трампа против демократов и их либеральной повестки дня у себя дома и Европе в конечном счете приведет к смене политических элит в странах Евросоюза. Сигналом стало выступление вице-президента США Вэнса (вице-президент США Джей Ди Вэнс - ред.) на Мюнхенской конференции", - сказал Яковенко. По его словам, европейские элиты враждебно настроены к России и готовы продолжать войну с ней руками режима Владимира Зеленского, и без их смены нормализация отношений с Москвой невозможна. "Во-вторых, запущенная сверхмилитаризация экономик стран Евросоюза приведет к снижению социальных стандартов населения европейских стран и, как следствие, к потере привлекательности европейской модели развития для других государств. В-третьих, усиление торговой войны с США при отказе от дешевых российских энергоносителей приведет к стагнации экономик государств Евросоюза и в конечном счете к отставанию на ключевых технологических направлениях развития", - заключил эксперт. Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250309/tramp-2003872591.html

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, александр яковенко, владимир зеленский