https://ria.ru/20250309/tramp-2003872591.html
Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно
Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно - РИА Новости, 09.03.2025
Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно
Президент США Дональд Трамп "непредсказуем", и даже может вывести Штаты из НАТО, рассказал в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:45:00+03:00
2025-03-09T05:45:00+03:00
2025-03-09T05:45:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "непредсказуем", и даже может вывести Штаты из НАТО, рассказал в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Возможно, что США выйдут из НАТО... Кто знает? Никто не знает, потому что Трамп довольно непредсказуем", – сказал музыкант. При этом Уотерс отметил, что к Трампу нужно относиться "серьезно", потому что у "него огромная власть". Ранее близкий к Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20250304/uoters-2002878558.html
https://ria.ru/20250308/politolog-2003820412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юта, дональд трамп, илон маск, нато, pink floyd, оон
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Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно
Роджер Уотерс: Трамп непредсказуем, к нему надо относиться серьезно