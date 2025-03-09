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Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно - РИА Новости, 09.03.2025
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05:45 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/tramp-2003872591.html
Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно
Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно - РИА Новости, 09.03.2025
Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно
Президент США Дональд Трамп "непредсказуем", и даже может вывести Штаты из НАТО, рассказал в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:45:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "непредсказуем", и даже может вывести Штаты из НАТО, рассказал в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Возможно, что США выйдут из НАТО... Кто знает? Никто не знает, потому что Трамп довольно непредсказуем", – сказал музыкант. При этом Уотерс отметил, что к Трампу нужно относиться "серьезно", потому что у "него огромная власть". Ранее близкий к Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20250304/uoters-2002878558.html
https://ria.ru/20250308/politolog-2003820412.html
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в мире, сша, юта, дональд трамп, илон маск, нато, pink floyd, оон
В мире, США, Юта, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО, Pink Floyd, ООН
Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно

Роджер Уотерс: Трамп непредсказуем, к нему надо относиться серьезно

© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Charles Sykes
Роджер Уотерс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "непредсказуем", и даже может вывести Штаты из НАТО, рассказал в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Возможно, что США выйдут из НАТО... Кто знает? Никто не знает, потому что Трамп довольно непредсказуем", – сказал музыкант.
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При этом Уотерс отметил, что к Трампу нужно относиться "серьезно", потому что у "него огромная власть".
Ранее близкий к Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли.
Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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В миреСШАЮтаДональд ТрампИлон МаскНАТОPink FloydООН
 
 
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