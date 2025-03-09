https://ria.ru/20250309/tramp-2003872591.html

Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно

Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно - РИА Новости, 09.03.2025

Роджер Уотерс призвал относиться к Трампу серьезно

Президент США Дональд Трамп "непредсказуем", и даже может вывести Штаты из НАТО, рассказал в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T05:45:00+03:00

2025-03-09T05:45:00+03:00

2025-03-09T05:45:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "непредсказуем", и даже может вывести Штаты из НАТО, рассказал в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Возможно, что США выйдут из НАТО... Кто знает? Никто не знает, потому что Трамп довольно непредсказуем", – сказал музыкант. При этом Уотерс отметил, что к Трампу нужно относиться "серьезно", потому что у "него огромная власть". Ранее близкий к Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20250304/uoters-2002878558.html

https://ria.ru/20250308/politolog-2003820412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, юта, дональд трамп, илон маск, нато, pink floyd, оон