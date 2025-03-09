https://ria.ru/20250309/tramp-2003870414.html

Прервавший речь Трампа конгрессмен заявил, что сделал бы это снова

Прервавший речь Трампа конгрессмен заявил, что сделал бы это снова - РИА Новости, 09.03.2025

Прервавший речь Трампа конгрессмен заявил, что сделал бы это снова

Конгрессмен-демократ Эл Грин, прервавший речь президента США Дональда Трампа во время его выступления перед конгрессом, заявил в эфире телеканала CNN, что... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T04:09:00+03:00

2025-03-09T04:09:00+03:00

2025-03-09T04:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Эл Грин, прервавший речь президента США Дональда Трампа во время его выступления перед конгрессом, заявил в эфире телеканала CNN, что сделал бы это снова. "Если обстоятельства останутся прежними, то я буду вынужден сделать это снова", - заявил конгрессмен. По словам Грина, он прервал президента в знак протеста из-за предложенных сокращений государственной медицинской программы Medicaid. Он отметил, что готов принять последствия своего поступка. Во время полуторачасового выступления Трампа во вторник (по московскому времени) его речь с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, после чего спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков - конгрессмена-демократа Эла Грина. Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно. Трамп в интервью телеканалу Fox News после этого заявил, что Грин "должен быть вынужден пройти тест на IQ, потому что у него он низкий", а в конгрессе такие люди не нужны. В четверг Палата представителей США проголосовала за вынесение порицания Грину.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003645893.html

https://ria.ru/20250305/mask-2003214618.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон