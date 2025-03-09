Прервавший речь Трампа конгрессмен заявил, что сделал бы это снова
Конгрессмен Эл Грин, прервавший речь Трампа, заявил, что сделал бы это снова
© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Конгрессмен-демократ Эл Грин, прервавший речь президента США Дональда Трампа во время его выступления перед конгрессом, заявил в эфире телеканала CNN, что сделал бы это снова.
"Если обстоятельства останутся прежними, то я буду вынужден сделать это снова", - заявил конгрессмен.
По словам Грина, он прервал президента в знак протеста из-за предложенных сокращений государственной медицинской программы Medicaid. Он отметил, что готов принять последствия своего поступка.
Во время полуторачасового выступления Трампа во вторник (по московскому времени) его речь с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, после чего спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков - конгрессмена-демократа Эла Грина. Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно.
Трамп в интервью телеканалу Fox News после этого заявил, что Грин "должен быть вынужден пройти тест на IQ, потому что у него он низкий", а в конгрессе такие люди не нужны.
В четверг Палата представителей США проголосовала за вынесение порицания Грину.
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