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Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф - РИА Новости, 09.03.2025
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03:49 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/tramp-2003869258.html
Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф
Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф - РИА Новости, 09.03.2025
Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф
Пристрастие президента США Дональда Трампа к игре в гольф во Флориде обошлось американским налогоплательщикам уже более 18 миллионов долларов с момента его... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T03:49:00+03:00
2025-03-09T03:49:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Пристрастие президента США Дональда Трампа к игре в гольф во Флориде обошлось американским налогоплательщикам уже более 18 миллионов долларов с момента его вступления в должность 20 января, подсчитала газета Huff Post. "Согласно анализу Huff Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов долларов с момента его возвращения на пост президента, таким образом он на пути к превышению 151,5 миллиона долларов, потраченных им за первый срок", - говорится в статье. В частности, дорого обходится охрана периметра полей для гольфа в свете покушения, которое было совершено на него в прошлом году у его гольф-клуба во Флориде, отмечает издание. Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он проводит многие выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. Ранее издание Newsweek, со ссылкой на подсчеты, сообщало, что более 1,4 миллиона долларов было потрачено за шесть месяцев на охрану периметра резиденции Трампа во Флориде.
https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф

Huff Post: игра Трампа в гольф обошлась гражданам США в 18 миллионов долларов

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Пристрастие президента США Дональда Трампа к игре в гольф во Флориде обошлось американским налогоплательщикам уже более 18 миллионов долларов с момента его вступления в должность 20 января, подсчитала газета Huff Post.
"Согласно анализу Huff Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов долларов с момента его возвращения на пост президента, таким образом он на пути к превышению 151,5 миллиона долларов, потраченных им за первый срок", - говорится в статье.
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В частности, дорого обходится охрана периметра полей для гольфа в свете покушения, которое было совершено на него в прошлом году у его гольф-клуба во Флориде, отмечает издание.
Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он проводит многие выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. Ранее издание Newsweek, со ссылкой на подсчеты, сообщало, что более 1,4 миллиона долларов было потрачено за шесть месяцев на охрану периметра резиденции Трампа во Флориде.
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