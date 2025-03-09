Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф
Huff Post: игра Трампа в гольф обошлась гражданам США в 18 миллионов долларов
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Пристрастие президента США Дональда Трампа к игре в гольф во Флориде обошлось американским налогоплательщикам уже более 18 миллионов долларов с момента его вступления в должность 20 января, подсчитала газета Huff Post.
"Согласно анализу Huff Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов долларов с момента его возвращения на пост президента, таким образом он на пути к превышению 151,5 миллиона долларов, потраченных им за первый срок", - говорится в статье.
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В частности, дорого обходится охрана периметра полей для гольфа в свете покушения, которое было совершено на него в прошлом году у его гольф-клуба во Флориде, отмечает издание.
Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он проводит многие выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. Ранее издание Newsweek, со ссылкой на подсчеты, сообщало, что более 1,4 миллиона долларов было потрачено за шесть месяцев на охрану периметра резиденции Трампа во Флориде.