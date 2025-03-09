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В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 09.03.2025 (обновлено: 09:43 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/tramp-2003867874.html
В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине
В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 09.03.2025
В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине
Президенту США Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он будет стараться заключить выгодную для Москвы мирную сделку, заявил полковник армии РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T02:48:00+03:00
2025-03-09T09:43:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
дэниел дэвис
специальная военная операция на украине
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он будет стараться заключить выгодную для Москвы мирную сделку, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: Россией и США", — сказал он.Аналитик также отметил, что Вашингтон подает сигналы Киеву, что без поддержки США Украина обречена на поражение."Трамп помешан на расчетах: доходы, расходы &lt;…&gt;. Сейчас он смотрит и понимает: баланс сил окончательно сместился в сторону России, для США больше нет никакой выгоды в конфликте, его продолжение приведет только к эскалации и третьей мировой войне", — заключил Дэвис.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться информацией разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт Украины и России как можно быстрее.
https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дэниел дэвис, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, Специальная военная операция на Украине, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Полковник Дэвис: Трампу важно установить отношения с РФ для давления на Китай

© AP Photo / Win McNameeДональд Трампа
Дональд Трампа - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трампа . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он будет стараться заключить выгодную для Москвы мирную сделку, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: Россией и США", — сказал он.
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А часики-то тикают: новая Ялта ждать не будет
Вчера, 08:00
Аналитик также отметил, что Вашингтон подает сигналы Киеву, что без поддержки США Украина обречена на поражение.
"Трамп помешан на расчетах: доходы, расходы <…>. Сейчас он смотрит и понимает: баланс сил окончательно сместился в сторону России, для США больше нет никакой выгоды в конфликте, его продолжение приведет только к эскалации и третьей мировой войне", — заключил Дэвис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России
Вчера, 21:43
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться информацией разведки с Киевом и для своих союзников.
Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт Украины и России как можно быстрее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Заявление Трампа вызвало неожиданную реакцию в Раде
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампДэниел ДэвисЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны США
 
 
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