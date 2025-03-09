https://ria.ru/20250309/tramp-2003867874.html

В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине

В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 09.03.2025

В США раскрыли, почему Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Президенту США Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он будет стараться заключить выгодную для Москвы мирную сделку, заявил полковник армии РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T02:48:00+03:00

2025-03-09T02:48:00+03:00

2025-03-09T09:43:00+03:00

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специальная военная операция на украине

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он будет стараться заключить выгодную для Москвы мирную сделку, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: Россией и США", — сказал он.Аналитик также отметил, что Вашингтон подает сигналы Киеву, что без поддержки США Украина обречена на поражение."Трамп помешан на расчетах: доходы, расходы <…>. Сейчас он смотрит и понимает: баланс сил окончательно сместился в сторону России, для США больше нет никакой выгоды в конфликте, его продолжение приведет только к эскалации и третьей мировой войне", — заключил Дэвис.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться информацией разведки с Киевом и для своих союзников.Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт Украины и России как можно быстрее.

https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html

https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html

https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, дэниел дэвис, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша