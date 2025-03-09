Тимошенко выступила с призывом после слов главы разведки ФРГ
Тимошенко возмутилась словами главы разведки ФРГ и потребовала завершения боев
Юлия Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала к немедленному прекращению огня после слов главы немецкой разведки Бруно Каля о конфликте на Украине. Об этом она написала в Facebook*.
Так, немецкий силовик заявил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось.
Так, немецкий силовик заявил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось.
"Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе?" — написала политик.
Тимошенко добавила, что не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто, и добавила, что это многое объясняет. Она призвала Верховную раду немедленно отреагировать и добавила, что конфликт нужно закончить прямо сейчас и на максимально справедливых условиях.
Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Тимошенко добавила, что не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто, и добавила, что это многое объясняет. Она призвала Верховную раду немедленно отреагировать и добавила, что конфликт нужно закончить прямо сейчас и на максимально справедливых условиях.
Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.