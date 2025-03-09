Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко выступила с призывом после слов главы разведки ФРГ - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 09.03.2025 (обновлено: 11:24 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/timoshenko-2003880129.html
Тимошенко выступила с призывом после слов главы разведки ФРГ
Тимошенко выступила с призывом после слов главы разведки ФРГ - РИА Новости, 09.03.2025
Тимошенко выступила с призывом после слов главы разведки ФРГ
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала к немедленному прекращению огня после слов главы немецкой разведки Бруно Каля о конфликте на Украине. Об этом РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T08:19:00+03:00
2025-03-09T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юлия тимошенко
россия
европа
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594631587_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_64f5754036bf4d7adda301c12b6854d9.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала к немедленному прекращению огня после слов главы немецкой разведки Бруно Каля о конфликте на Украине. Об этом она написала в Facebook*. Так, немецкий силовик заявил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось."Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе?" — написала политик. Тимошенко добавила, что не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто, и добавила, что это многое объясняет. Она призвала Верховную раду немедленно отреагировать и добавила, что конфликт нужно закончить прямо сейчас и на максимально справедливых условиях.Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003892160.html
https://ria.ru/20250309/mask-2003882670.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594631587_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_715b25480ccee7ad1f1aed927419118b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юлия тимошенко, россия, европа, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Россия, Европа, Верховная Рада Украины
Тимошенко выступила с призывом после слов главы разведки ФРГ

Тимошенко возмутилась словами главы разведки ФРГ и потребовала завершения боев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала к немедленному прекращению огня после слов главы немецкой разведки Бруно Каля о конфликте на Украине. Об этом она написала в Facebook*.

Так, немецкий силовик заявил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
СМИ раскрыли, что европейские политики шепотом говорят о Зеленском
10:21
"Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе?" — написала политик.

Тимошенко добавила, что не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто, и добавила, что это многое объясняет. Она призвала Верховную раду немедленно отреагировать и добавила, что конфликт нужно закончить прямо сейчас и на максимально справедливых условиях.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность".

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск отреагировал на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью
08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЮлия ТимошенкоРоссияЕвропаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала