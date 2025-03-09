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В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым

В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым - РИА Новости, 09.03.2025

В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым

В Губернском театре 8 марта состоялась премьера трагикомедии "Дон Жуан" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Главную роль в постановке режиссера Максима Меламедова... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T05:02:00+03:00

2025-03-09T05:02:00+03:00

2025-03-09T05:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В Губернском театре 8 марта состоялась премьера трагикомедии "Дон Жуан" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Главную роль в постановке режиссера Максима Меламедова исполняет Антон Хабаров.Первая часть спектакля - легкая, со множеством комичных моментов (сцена соблазнения монашки, когда Хабаров раздевается до семейных трусов или свадьба лесных зверей, на которой Дон Жуан изображает козла). Вторая – грустная. Финал – трагический.Похождения грешника-ловеласа здесь не самое главное. Зрители не увидят ни одной пошлой, откровенной сексуальной сцены. Все сделано очень тонко, при помощи аллегорий. Великолепные декорации. Музыка, стилизованная под средневековую католическую церковную, настраивает на медитативный лад.Сюжет – классический мольеровский. По свету путешествуют Дон Жуан (Антон Хабаров) и его верный слуга - искренний, добрый и честный Сганарель (Михаил Шилов). Друзья бесконечно беседуют о добре и зле, Боге и свете. Сганарель хочет научить господина любви к жизни, к небу. Он чувствует, как тот страдает от того, что в его душе нет веры ни во что, а только пустота, которую он заполняет страстными романами с женщинами."Мы показали две энергии – грешного, заблудшего и несчастного персонажа и доброго, светлого. Сегодня внутри каждого думающего человека есть Дон Жуан с Сганарелем. И их столкновение мне хотелось сделать очень мощным, чтобы зрители продолжали обдумывать их диалоги и придя домой", - говорит режиссер постановки.Худрук театра Сергей Безруков отмечает, что эта интерпретация пьесы получилась необычной - с Максимом Меламедовым они "совпали по группе крови"."Я очень люблю такую режиссуру, когда любая комедия превращается все-таки в исповедальное творчество, когда это про душу. И мы не только радуем зрителя, смешим, хулиганим, а когда все-таки - до слез в конце. Финальная сцена очень сильная, невозможно на нее не реагировать, настолько это про нас", - добавляет Безруков.Антон Хабаров признался, что Мольер – любимый драматург: "Его мораль уникальна. Она в том, что за всеми красивыми словами почти всегда стоит ложь, и монолог Дон Жуана про лицемерие общества звучит актуально".В представлении актера Сганарель и Дон Жуан - это две ипостаси одного человека."У Дон Жуана огромный опыт разочарования. Сейчас их время, а Сганарели выглядят странно и беззащитно, их вообще почти не осталось", - поясняет Хабаров.В финальной сцене сердцеед приглашает на ужин саму Смерть. В спектакле ее поставили на пуанты – эту роль играют балерины. Сильный режиссерский ход - от их плавных движений и маски в виде черепа становится по-настоящему жутко. Главный герой обретает покой, но получает ли он прощение – решать зрителям.

https://ria.ru/20250307/aktrisy-2003054779.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура-важное, новости культуры, культура, театр, спектакль, московский губернский театр, что посмотреть , куда сходить , сергей безруков