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В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым - РИА Новости, 09.03.2025
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Культура
 
05:02 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/teatr-2003716959.html
В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым
В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым - РИА Новости, 09.03.2025
В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым
В Губернском театре 8 марта состоялась премьера трагикомедии "Дон Жуан" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Главную роль в постановке режиссера Максима Меламедова... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T05:02:00+03:00
2025-03-09T05:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В Губернском театре 8 марта состоялась премьера трагикомедии "Дон Жуан" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Главную роль в постановке режиссера Максима Меламедова исполняет Антон Хабаров.Первая часть спектакля - легкая, со множеством комичных моментов (сцена соблазнения монашки, когда Хабаров раздевается до семейных трусов или свадьба лесных зверей, на которой Дон Жуан изображает козла). Вторая – грустная. Финал – трагический.Похождения грешника-ловеласа здесь не самое главное. Зрители не увидят ни одной пошлой, откровенной сексуальной сцены. Все сделано очень тонко, при помощи аллегорий. Великолепные декорации. Музыка, стилизованная под средневековую католическую церковную, настраивает на медитативный лад.Сюжет – классический мольеровский. По свету путешествуют Дон Жуан (Антон Хабаров) и его верный слуга - искренний, добрый и честный Сганарель (Михаил Шилов). Друзья бесконечно беседуют о добре и зле, Боге и свете. Сганарель хочет научить господина любви к жизни, к небу. Он чувствует, как тот страдает от того, что в его душе нет веры ни во что, а только пустота, которую он заполняет страстными романами с женщинами."Мы показали две энергии – грешного, заблудшего и несчастного персонажа и доброго, светлого. Сегодня внутри каждого думающего человека есть Дон Жуан с Сганарелем. И их столкновение мне хотелось сделать очень мощным, чтобы зрители продолжали обдумывать их диалоги и придя домой", - говорит режиссер постановки.Худрук театра Сергей Безруков отмечает, что эта интерпретация пьесы получилась необычной - с Максимом Меламедовым они "совпали по группе крови"."Я очень люблю такую режиссуру, когда любая комедия превращается все-таки в исповедальное творчество, когда это про душу. И мы не только радуем зрителя, смешим, хулиганим, а когда все-таки - до слез в конце. Финальная сцена очень сильная, невозможно на нее не реагировать, настолько это про нас", - добавляет Безруков.Антон Хабаров признался, что Мольер – любимый драматург: "Его мораль уникальна. Она в том, что за всеми красивыми словами почти всегда стоит ложь, и монолог Дон Жуана про лицемерие общества звучит актуально".В представлении актера Сганарель и Дон Жуан - это две ипостаси одного человека."У Дон Жуана огромный опыт разочарования. Сейчас их время, а Сганарели выглядят странно и беззащитно, их вообще почти не осталось", - поясняет Хабаров.В финальной сцене сердцеед приглашает на ужин саму Смерть. В спектакле ее поставили на пуанты – эту роль играют балерины. Сильный режиссерский ход - от их плавных движений и маски в виде черепа становится по-настоящему жутко. Главный герой обретает покой, но получает ли он прощение – решать зрителям.
https://ria.ru/20250307/aktrisy-2003054779.html
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культура-важное, новости культуры, культура, театр, спектакль, московский губернский театр, что посмотреть , куда сходить , сергей безруков
Культура, Культура-Важное, Новости культуры, Культура, Театр, Спектакль, Московский губернский театр, что посмотреть , куда сходить , Сергей Безруков
В Губернском театре показали необычного "Дон Жуана" с Антоном Хабаровым

В Московском Губернском театре 8 марта прошла премьера спектакля "Дон Жуан"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
Антон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Антон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В Губернском театре 8 марта состоялась премьера трагикомедии "Дон Жуан" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Главную роль в постановке режиссера Максима Меламедова исполняет Антон Хабаров.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпектакль "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
Спектакль Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Спектакль "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
Первая часть спектакля - легкая, со множеством комичных моментов (сцена соблазнения монашки, когда Хабаров раздевается до семейных трусов или свадьба лесных зверей, на которой Дон Жуан изображает козла). Вторая – грустная. Финал – трагический.
Похождения грешника-ловеласа здесь не самое главное. Зрители не увидят ни одной пошлой, откровенной сексуальной сцены. Все сделано очень тонко, при помощи аллегорий. Великолепные декорации. Музыка, стилизованная под средневековую католическую церковную, настраивает на медитативный лад.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпектакль "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
Спектакль Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Спектакль "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
Сюжет – классический мольеровский. По свету путешествуют Дон Жуан (Антон Хабаров) и его верный слуга - искренний, добрый и честный Сганарель (Михаил Шилов). Друзья бесконечно беседуют о добре и зле, Боге и свете. Сганарель хочет научить господина любви к жизни, к небу. Он чувствует, как тот страдает от того, что в его душе нет веры ни во что, а только пустота, которую он заполняет страстными романами с женщинами.
"Мы показали две энергии – грешного, заблудшего и несчастного персонажа и доброго, светлого. Сегодня внутри каждого думающего человека есть Дон Жуан с Сганарелем. И их столкновение мне хотелось сделать очень мощным, чтобы зрители продолжали обдумывать их диалоги и придя домой", - говорит режиссер постановки.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЕлена Хабарова в роли Эльвиры в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
Спектакль Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре
Елена Хабарова в роли Эльвиры в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктеры в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
Спектакль Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре
Актеры в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 5
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМихаил Шилов в роли Сганареля (слева) и Антон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
Спектакль Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре
Михаил Шилов в роли Сганареля (слева) и Антон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Медведев в роли Пьеро, Наталья Качалкина в роли Шарлоты, Ирина Токмакова в роли Матюрины, Игорь Назаренко в роли Робера (слева направо) в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
Спектакль Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре
Сергей Медведев в роли Пьеро, Наталья Качалкина в роли Шарлоты, Ирина Токмакова в роли Матюрины, Игорь Назаренко в роли Робера (слева направо) в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
Спектакль Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре
Антон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Елена Хабарова в роли Эльвиры в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 5
Актеры в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 5
Михаил Шилов в роли Сганареля (слева) и Антон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 5
Сергей Медведев в роли Пьеро, Наталья Качалкина в роли Шарлоты, Ирина Токмакова в роли Матюрины, Игорь Назаренко в роли Робера (слева направо) в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 5
Антон Хабаров в роли Дон Жуана в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в постановке Максима Меламедова в Московском Губернском театре.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Худрук театра Сергей Безруков отмечает, что эта интерпретация пьесы получилась необычной - с Максимом Меламедовым они "совпали по группе крови".
"Я очень люблю такую режиссуру, когда любая комедия превращается все-таки в исповедальное творчество, когда это про душу. И мы не только радуем зрителя, смешим, хулиганим, а когда все-таки - до слез в конце. Финальная сцена очень сильная, невозможно на нее не реагировать, настолько это про нас", - добавляет Безруков.
Антон Хабаров признался, что Мольер – любимый драматург: "Его мораль уникальна. Она в том, что за всеми красивыми словами почти всегда стоит ложь, и монолог Дон Жуана про лицемерие общества звучит актуально".
В представлении актера Сганарель и Дон Жуан - это две ипостаси одного человека.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Хабаров в роли Дон Жуана и Михаил Шилов в роли Сганареля в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
Антон Хабаров в роли Дон Жуана и Михаил Шилов в роли Сганареля в сцене из спектакля Дон Жуан. Новый миф в Московском Губернском театре - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Антон Хабаров в роли Дон Жуана и Михаил Шилов в роли Сганареля в сцене из спектакля "Дон Жуан. Новый миф" в Московском Губернском театре
"У Дон Жуана огромный опыт разочарования. Сейчас их время, а Сганарели выглядят странно и беззащитно, их вообще почти не осталось", - поясняет Хабаров.
В финальной сцене сердцеед приглашает на ужин саму Смерть. В спектакле ее поставили на пуанты – эту роль играют балерины. Сильный режиссерский ход - от их плавных движений и маски в виде черепа становится по-настоящему жутко. Главный герой обретает покой, но получает ли он прощение – решать зрителям.
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