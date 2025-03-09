https://ria.ru/20250309/sud-2003868040.html

Солист "Руки вверх" обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы

Солист "Руки вверх" обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы - РИА Новости, 09.03.2025

Солист "Руки вверх" обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы

Певец Сергей Жуков обратился в Верховный суд России с иском, связанным с правами на фонограммы музыкальной группы "Руки вверх", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T02:49:00+03:00

2025-03-09T02:49:00+03:00

2025-03-09T11:30:00+03:00

шоубиз

россия

шоу-бизнес

сергей жуков

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певец Сергей Жуков обратился в Верховный суд России с иском, связанным с правами на фонограммы музыкальной группы "Руки вверх", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой", — сказал собеседник агентства.В картотеке суда сообщается, что в настоящее время исковое заявление передано судье на изучение.Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее Жуков и Потехин обратились с иском в столичный райсуд к ООО "Издательство ДЖЕМ" и продюсеру Андрею Маликову, мотивируя свои требования тем, что Жуков и Потехин являются авторами и исполнителями музыкальных произведений, среди которых известные "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя", "Чужие губы". Всего в документах указаны тринадцать песен. Уточняется, что между ООО "Издательство ДЖЕМ" и Маликовым был заключен договор о передаче исключительного права на объекты смежных прав. По условиям данного договора Маликов передал исключительное право на использование фонограмм музыкальных произведений группы, в том числе путем публичного исполнения, сообщения в эфир, сообщения по кабелю, доведения до всеобщего сведения, проката оригинала и экземпляров фонограмм, переработки и сбора вознаграждения за каждый вид использования фонограмм на весь срок охраны соответствующих прав на территории стран всего мира. Также истцам стало известно, что ООО "Издательство ДЖЕМ" и ООО "Творческо-продюсерский центр Андрея Маликова" подписали лицензионный договор, по условиям которого было предоставлено исключительное право на использование фонограмм ряда музыкальных произведений.Истцы, как сообщается, пытались оспорить данные договоры.Ранее в судебном заседании представители Жукова сообщали, что их клиент не передавал права, связанные с фонограммами, продюсеру Маликову, следовательно, никаких контрактов между ними не заключалось. Кроме того, сторона истца настаивала на проведении почерковедческой экспертизы с целью доказать, что подписи на договорах Жукову не принадлежат. Однако суд отказал им в этом ходатайстве.В свою очередь, представители музыкального лейбла сообщали суду, что организация является обладателем исключительной лицензии на спорные фонограммы, а действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств."В судебном заседании нашел свое подтверждение факт исполнения договоров непосредственно после их заключения, при этом ни одна из сторон не заявляла об оспаривании или расторжении договоров ввиду их неисполнения, что свидетельствует о том, что, в настоящий момент именно ООО "Издательство ДЖЕМ" является обладателем исключительной лицензии на спорные фонограммы", — сказано в документах.Разрешая заявленные требования, суд отметил, что истцы не представили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих факт обладания смежным правом на спорные фонограммы, как и сами фонограммы (материальные носители, содержащие их). Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Жукова и Потехина.

https://ria.ru/20250304/zhukov-2002884952.html

https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, шоу-бизнес, сергей жуков