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Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций против России - РИА Новости, 09.03.2025
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23:10 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ssha-2003972846.html
Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций против России
Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций против России - РИА Новости, 09.03.2025
Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций против России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил в эфире телеканала Fox News, что вскоре внесет в конгресс США законопроект о введении новых санкций против РФ в... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T23:10:00+03:00
2025-03-09T23:10:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
линдси грэм*
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил в эфире телеканала Fox News, что вскоре внесет в конгресс США законопроект о введении новых санкций против РФ в случае, если Москва откажется от прекращения огня в конфликте на Украине. "Что касается России, то на следующей неделе я введу санкции против ее банковского сектора и энергетического сектора, призвав их сесть за стол переговоров, если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией (США - ред.)", – сказал Грэм*. Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", и это будет сделано либо с помощью "пряников" либо с помощью "кнута" для того, "заставить стороны договориться", отметил он. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250308/konflikt-2003841486.html
https://ria.ru/20250309/tramp-2003940426.html
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в мире, россия, украина, сша, линдси грэм*
В мире, Россия, Украина, США, Линдси Грэм*
Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций против России

Сенатор Грэм заявил, что внесет законопроект о введении новых санкций против РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил в эфире телеканала Fox News, что вскоре внесет в конгресс США законопроект о введении новых санкций против РФ в случае, если Москва откажется от прекращения огня в конфликте на Украине.
"Что касается России, то на следующей неделе я введу санкции против ее банковского сектора и энергетического сектора, призвав их сесть за стол переговоров, если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией (США - ред.)", – сказал Грэм*.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
На Западе отреагировали на дерзкий план Трампа в отношении России
8 марта, 18:56
Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", и это будет сделано либо с помощью "пряников" либо с помощью "кнута" для того, "заставить стороны договориться", отметил он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Трамп рассказал о своей позиции по России и отношениях с Путиным
Вчера, 17:31
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Риттер заявил о готовности России к отражению санкций США
8 марта, 09:36
 
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