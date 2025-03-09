https://ria.ru/20250309/ssha-2003971790.html

США открыты для обсуждения партнерства с ДР Конго по минералам

США открыты для обсуждения партнерства с ДР Конго по минералам - РИА Новости, 09.03.2025

США открыты для обсуждения партнерства с ДР Конго по минералам

США открыты для обсуждения партнерства с Демократической Республикой Конго (ДРК) по минералам страны, следует из заявления американского госдепартамента. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T22:33:00+03:00

2025-03-09T22:33:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США открыты для обсуждения партнерства с Демократической Республикой Конго (ДРК) по минералам страны, следует из заявления американского госдепартамента. Ранее газета New York Times сообщала, что президент ДР Конго Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней. Газета Financial Times позднее писала, что США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики. "Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерства в этом секторе, которое соответствует программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка прежде всего", - заявили в госдепартаменте агентству Рейтер. В ведомстве, как отмечает Рейтер, добавили, что ДР Конго обладает "значительной долей критически важных минералов, необходимых для передовых технологий". По словам представителя госдепа, США работают "над увеличением инвестиций американского частного сектора в ДРК для ответственной и прозрачной разработки минеральных ресурсов". После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003599021.html

https://ria.ru/20250308/ssha-2003766746.html

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