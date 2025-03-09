США открыты для обсуждения партнерства с ДР Конго по минералам
Госдеп: США открыты для обсуждения партнерства с ДР Конго по минералам страны
© Getty Images / Kevin DietschЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Getty Images / Kevin Dietsch
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США открыты для обсуждения партнерства с Демократической Республикой Конго (ДРК) по минералам страны, следует из заявления американского госдепартамента.
Ранее газета New York Times сообщала, что президент ДР Конго Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней. Газета Financial Times позднее писала, что США активизировали обсуждение сделки с Демократической Республикой Конго, которая предоставит Соединенным Штатам доступ к минералам республики.
ДР Конго предложила Европе и США сделку по минералам, пишет NYT
23 февраля, 18:12
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"Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерства в этом секторе, которое соответствует программе администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа "Америка прежде всего", - заявили в госдепартаменте агентству Рейтер.
В ведомстве, как отмечает Рейтер, добавили, что ДР Конго обладает "значительной долей критически важных минералов, необходимых для передовых технологий".
По словам представителя госдепа, США работают "над увеличением инвестиций американского частного сектора в ДРК для ответственной и прозрачной разработки минеральных ресурсов".
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке Демократической Республики Конго. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отвергает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в феврале взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия глубоко озабочена эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.