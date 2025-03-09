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Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома - РИА Новости, 09.03.2025
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15:01 09.03.2025
https://ria.ru/20250309/ssha-2003924747.html
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома - РИА Новости, 09.03.2025
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома
Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного подозрительного мужчины недалеко от Белого дома. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного подозрительного мужчины недалеко от Белого дома. "В воскресенье, 9 марта сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем службы Энтони Гульельми в соцсети Х. В заявлении отмечается, что полиция получила сведения о мужчине, который планирует покончить жизнь самоубийством и направляется из Индианы в Вашингтон. Позднее полицейские обнаружили его машину, которая была припаркована около здания исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от Белого дома, а затем и самого подозреваемого поблизости. После встречи с полицейскими мужчина начал размахивать оружием, в результате чего по нему был открыт огонь. Мужчина госпитализирован, о его состоянии неизвестно. Других пострадавших нет. Правоохранители ведут расследование.
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в мире, сша, индиана, вашингтон (город)
В мире, США, Индиана, Вашингтон (город)
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома

Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного мужчины у Белого дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного подозрительного мужчины недалеко от Белого дома.
"В воскресенье, 9 марта сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем службы Энтони Гульельми в соцсети Х.
В заявлении отмечается, что полиция получила сведения о мужчине, который планирует покончить жизнь самоубийством и направляется из Индианы в Вашингтон. Позднее полицейские обнаружили его машину, которая была припаркована около здания исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от Белого дома, а затем и самого подозреваемого поблизости. После встречи с полицейскими мужчина начал размахивать оружием, в результате чего по нему был открыт огонь.
Мужчина госпитализирован, о его состоянии неизвестно. Других пострадавших нет. Правоохранители ведут расследование.
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