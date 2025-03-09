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Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома

Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома - РИА Новости, 09.03.2025

Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома

Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного подозрительного мужчины недалеко от Белого дома. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T15:01:00+03:00

2025-03-09T15:01:00+03:00

2025-03-09T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного подозрительного мужчины недалеко от Белого дома. "В воскресенье, 9 марта сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем службы Энтони Гульельми в соцсети Х. В заявлении отмечается, что полиция получила сведения о мужчине, который планирует покончить жизнь самоубийством и направляется из Индианы в Вашингтон. Позднее полицейские обнаружили его машину, которая была припаркована около здания исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от Белого дома, а затем и самого подозреваемого поблизости. После встречи с полицейскими мужчина начал размахивать оружием, в результате чего по нему был открыт огонь. Мужчина госпитализирован, о его состоянии неизвестно. Других пострадавших нет. Правоохранители ведут расследование.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995242864.html

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