https://ria.ru/20250309/ssha-2003924747.html
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома - РИА Новости, 09.03.2025
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома
Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного подозрительного мужчины недалеко от Белого дома. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T15:01:00+03:00
2025-03-09T15:01:00+03:00
2025-03-09T15:01:00+03:00
в мире
сша
индиана
вашингтон (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного подозрительного мужчины недалеко от Белого дома. "В воскресенье, 9 марта сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем службы Энтони Гульельми в соцсети Х. В заявлении отмечается, что полиция получила сведения о мужчине, который планирует покончить жизнь самоубийством и направляется из Индианы в Вашингтон. Позднее полицейские обнаружили его машину, которая была припаркована около здания исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от Белого дома, а затем и самого подозреваемого поблизости. После встречи с полицейскими мужчина начал размахивать оружием, в результате чего по нему был открыт огонь. Мужчина госпитализирован, о его состоянии неизвестно. Других пострадавших нет. Правоохранители ведут расследование.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995242864.html
сша
индиана
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d8d801aaf5fe113f6a380ea35999e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индиана, вашингтон (город)
В мире, США, Индиана, Вашингтон (город)
Секретная служба США нейтрализовала вооруженного мужчину у Белого дома
Секретная служба США сообщила о нейтрализации вооруженного мужчины у Белого дома