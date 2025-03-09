https://ria.ru/20250309/ssha-2003874196.html

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться, сообщили СМИ

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2025

Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться, сообщили СМИ

Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:44:00+03:00

2025-03-09T06:44:00+03:00

2025-03-09T09:21:00+03:00

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министерство здравоохранения сша

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов", — говорится в публикации.По данным CBS, срок действия предложения истекает в пятницу, 14 марта. В ведомстве работают более 80 тысяч человек.Аналогичную инициативу ранее продвигали в службе социального обеспечения США.В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ожидается, что предложение примут до десяти процентов федеральных чиновников, это позволит правительству сэкономить миллиарды долларов.

https://ria.ru/20250205/tsru-1997421408.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, министерство здравоохранения сша