Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться, сообщили СМИ
CBS: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться в обмен на компенсацию
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill ClarkМинистерство здравоохранения и социальных служб США
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill Clark
Министерство здравоохранения и социальных служб США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов", — говорится в публикации.
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По данным CBS, срок действия предложения истекает в пятницу, 14 марта. В ведомстве работают более 80 тысяч человек.
Аналогичную инициативу ранее продвигали в службе социального обеспечения США.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. Ожидается, что предложение примут до десяти процентов федеральных чиновников, это позволит правительству сэкономить миллиарды долларов.