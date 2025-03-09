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В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон - РИА Новости, 09.03.2025
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06:08 09.03.2025 (обновлено: 06:25 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ssha-2003873265.html
В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон
В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон - РИА Новости, 09.03.2025
В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон
Автомобиль въехал в автосалон в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, восемь человек пострадали, двое из них получили тяжелые травмы, передает... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T06:08:00+03:00
2025-03-09T06:25:00+03:00
лос-анджелес
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калифорния
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобиль въехал в автосалон в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, восемь человек пострадали, двое из них получили тяжелые травмы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных."Восемь человек пострадали в субботу, когда водитель врезался на транспортном средстве в (автосалон - ред.) CarMax в округе Лос-Анджелеса. Два человека получили тяжелые травмы в автосалоне в (городе - ред.) Инглвуд, в то время как еще шестеро получили легкие ранения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя пожарной службы Лос-Анджелеса Джонатана Торреса.В автосалоне заявили, что водителем автомобиля был их клиент. Мужчина задержан.
https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html
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лос-анджелес, в мире, калифорния
Лос-Анджелес, В мире, Калифорния
В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон

В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон, восемь человек пострадали

© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Flickr / John Liu
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобиль въехал в автосалон в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, восемь человек пострадали, двое из них получили тяжелые травмы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных.
"Восемь человек пострадали в субботу, когда водитель врезался на транспортном средстве в (автосалон - ред.) CarMax в округе Лос-Анджелеса. Два человека получили тяжелые травмы в автосалоне в (городе - ред.) Инглвуд, в то время как еще шестеро получили легкие ранения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя пожарной службы Лос-Анджелеса Джонатана Торреса.
В автосалоне заявили, что водителем автомобиля был их клиент. Мужчина задержан.
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