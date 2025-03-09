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В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон

В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон - РИА Новости, 09.03.2025

В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон

Автомобиль въехал в автосалон в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, восемь человек пострадали, двое из них получили тяжелые травмы, передает... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T06:08:00+03:00

2025-03-09T06:08:00+03:00

2025-03-09T06:25:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобиль въехал в автосалон в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, восемь человек пострадали, двое из них получили тяжелые травмы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пожарных."Восемь человек пострадали в субботу, когда водитель врезался на транспортном средстве в (автосалон - ред.) CarMax в округе Лос-Анджелеса. Два человека получили тяжелые травмы в автосалоне в (городе - ред.) Инглвуд, в то время как еще шестеро получили легкие ранения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя пожарной службы Лос-Анджелеса Джонатана Торреса.В автосалоне заявили, что водителем автомобиля был их клиент. Мужчина задержан.

https://ria.ru/20250227/dtp-2002063378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лос-анджелес, в мире, калифорния