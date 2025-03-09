https://ria.ru/20250309/ssha-2003871354.html

В США произошла волна атак на электромобили и имущество компании Tesla

В США произошла волна атак на электромобили и имущество компании Tesla - РИА Новости, 09.03.2025

В США произошла волна атак на электромобили и имущество компании Tesla

По меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla, принадлежащей миллиардеру РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T04:57:00+03:00

2025-03-09T04:57:00+03:00

2025-03-09T11:38:00+03:00

в мире

сша

колорадо

илон маск

дональд трамп

майк джонсон

tesla motors

nbc

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. По меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, который возглавил департамент госэффективности США (DOGE), сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей. "В то время как Илон Маск пытается значительно сократить федеральную рабочую силу и продвигается по коридорам американской власти, предприятия производителя электромобилей генерального директора Tesla в буквальном смысле попали под огонь. По меньшей мере десять актов вандализма произошло за последние недели в отношении транспортных средств, дилерских центров или зарядных станций Tesla", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на отчеты полицейских. NBC обращает внимание на один из самых примечательных случаев: 40-летняя жительница штата Колорадо бросила коктейль Молотова в припаркованный в дилерском центре электромобиль Cybertruck, после чего возвращалась туда еще четырежды, каждый раз пытаясь поджечь центр. Она задержана. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250302/tesla-2002517809.html

https://ria.ru/20250101/mask-1992276416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колорадо, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, tesla motors, nbc