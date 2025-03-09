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Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь - РИА Новости, 09.03.2025
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00:45 09.03.2025 (обновлено: 00:51 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/ssha-2003863643.html
Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь
Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь - РИА Новости, 09.03.2025
Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в соцсети Х о том, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T00:45:00+03:00
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в мире
сша
вермонт
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в соцсети Х о том, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. "Сегодня, когда я гулял с моей трехлетней дочерью, за нами с криками следовала группа (проукраинских - ред.) протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной... Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы... (отвратительный - ред.) человек", - написал Вэнс на своей странице. По словам вице-президента США, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое, и почти все из них согласились. Вэнс ранее опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины, заявив, что его семья выбрала другой отель для того, чтобы побыть с детьми в частной обстановке.
https://ria.ru/20250306/vens-2003351035.html
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в мире, сша, вермонт, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Вермонт, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь

Вице-президент США Вэнс заявил, что проукраинские активисты испугали его дочь

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в соцсети Х о том, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки.
"Сегодня, когда я гулял с моей трехлетней дочерью, за нами с криками следовала группа (проукраинских - ред.) протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной... Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы... (отвратительный - ред.) человек", - написал Вэнс на своей странице.
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По словам вице-президента США, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое, и почти все из них согласились.
Вэнс ранее опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины, заявив, что его семья выбрала другой отель для того, чтобы побыть с детьми в частной обстановке.
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В миреСШАВермонтУкраинаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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