https://ria.ru/20250309/ssha-2003863643.html

Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь

Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь - РИА Новости, 09.03.2025

Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в соцсети Х о том, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T00:45:00+03:00

2025-03-09T00:45:00+03:00

2025-03-09T00:51:00+03:00

в мире

сша

вермонт

украина

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в соцсети Х о том, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. "Сегодня, когда я гулял с моей трехлетней дочерью, за нами с криками следовала группа (проукраинских - ред.) протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной... Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы... (отвратительный - ред.) человек", - написал Вэнс на своей странице. По словам вице-президента США, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое, и почти все из них согласились. Вэнс ранее опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины, заявив, что его семья выбрала другой отель для того, чтобы побыть с детьми в частной обстановке.

https://ria.ru/20250306/vens-2003351035.html

https://ria.ru/20250302/vens-2002536375.html

сша

вермонт

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вермонт, украина, джеймс дэвид вэнс