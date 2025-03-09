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Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь
Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь - РИА Новости, 09.03.2025
Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в соцсети Х о том, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T00:45:00+03:00
2025-03-09T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в соцсети Х о том, что проукраинские активисты испугали его трехлетнюю дочь во время их совместной прогулки. "Сегодня, когда я гулял с моей трехлетней дочерью, за нами с криками следовала группа (проукраинских - ред.) протестующих, отчего моя дочь становилась все более тревожной и напуганной... Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы... (отвратительный - ред.) человек", - написал Вэнс на своей странице. По словам вице-президента США, он согласился поговорить с протестующими "в обмен" на то, чтобы они оставили его дочь в покое, и почти все из них согласились. Вэнс ранее опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины, заявив, что его семья выбрала другой отель для того, чтобы побыть с детьми в частной обстановке.
https://ria.ru/20250306/vens-2003351035.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вермонт, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Вермонт, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс рассказал, как проукраинские активисты испугали его дочь
Вице-президент США Вэнс заявил, что проукраинские активисты испугали его дочь